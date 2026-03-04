Continúa la búsqueda de la joven desaparecida tras el colapso de una pasarela en Santander que dejó cinco muertos
- La única superviviente continúa ingresada en la UCI, aunque su situación es "estable dentro de la gravedad"
- Todos ellos eran estudiantes del centro de formación profesional La Granja de Heras de la capital cántabra
Los equipos de rescate mantienen este miércoles las labores de búsqueda de la joven de 20 años, vecina de Guadalajara, que permanece desaparecida tras el colapso de una pasarela de madera en la playa de El Bocal, en el barrio de Monte de Santander. El siniestro, ocurrido en la tarde del martes, se ha saldado con cinco fallecidos y una única superviviente que continúa ingresada en estado grave.
El accidente tuvo lugar en torno a las 16:45 horas, cuando la estructura de madera situada entre dos acantilados se vino abajo por el paso de un grupo de siete jóvenes —seis mujeres y un hombre— que realizaban una ruta por la zona tras finalizar sus clases. Todos ellos eran estudiantes del centro de formación profesional La Granja de Heras, considerado de excelencia en el ámbito agropecuario.
Como consecuencia del desplome, los siete cayeron a la zona de rocas y al mar. Cinco jóvenes fallecieron —cuatro mujeres y un hombre— y sus cuerpos ya han sido recuperados por los servicios de rescate.
La Delegación del Gobierno en Cantabria ha informado que los cinco fallecidos son dos chicas de 19 años vecinas de Barakaldo (Bizkaia), un chico de 21 años de Balmaseda (Bizkaia), otra joven de 22 años de Igollo de Camargo (Cantabria), y la quinta, de Almería, de 20 años.
La única superviviente, de 19 años y vecina de Elvillar (Álava), permanece ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Según fuentes sanitarias, se encuentra "estable dentro de la gravedad" tras sufrir un traumatismo grave, además de presentar hipotermia. Su pronóstico es reservado y dependerá de su evolución en los próximos días. Otra de las víctimas fue trasladada con vida al hospital, aunque falleció posteriormente.
Investigación para esclarecer las causas
La Policía Nacional ha abierto diligencias para esclarecer las causas del suceso. La investigación fue incoada desde el primer momento por el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander, que se encontraba de guardia, y se están practicando las correspondientes pesquisas para determinar las circunstancias del colapso.
La tragedia ha causado una profunda conmoción en la comunidad educativa del CIFP La Granja de Heras, donde este miércoles se vive una jornada de luto. Un equipo psicosocial de Cruz Roja atiende desde primera hora a alumnos y profesores, mientras que responsables de la Consejería de Educación se han desplazado al centro para ofrecer apoyo. El Colegio de Psicólogos de Cantabria también se ha puesto a disposición del instituto.
Por su parte, el Ayuntamiento de Santander ha convocado un minuto de silencio este mediodía en la plaza del Consistorio en señal de duelo por las víctimas de este trágico accidente.