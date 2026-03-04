Continúa la búsqueda de la joven desaparecida tras el colapso de una pasarela en Santander que dejó cinco muertos

Los equipos de rescate mantienen este miércoles las labores de búsqueda de la joven de 20 años, vecina de Guadalajara, que permanece desaparecida tras el colapso de una pasarela de madera en la playa de El Bocal, en el barrio de Monte de Santander. El siniestro, ocurrido en la tarde del martes, se ha saldado con cinco fallecidos y una única superviviente que continúa ingresada en estado grave.

El accidente tuvo lugar en torno a las 16:45 horas, cuando la estructura de madera situada entre dos acantilados se vino abajo por el paso de un grupo de siete jóvenes —seis mujeres y un hombre— que realizaban una ruta por la zona tras finalizar sus clases. Todos ellos eran estudiantes del centro de formación profesional La Granja de Heras, considerado de excelencia en el ámbito agropecuario.

Como consecuencia del desplome, los siete cayeron a la zona de rocas y al mar. Cinco jóvenes fallecieron —cuatro mujeres y un hombre— y sus cuerpos ya han sido recuperados por los servicios de rescate.

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha informado que los cinco fallecidos son dos chicas de 19 años vecinas de Barakaldo (Bizkaia), un chico de 21 años de Balmaseda (Bizkaia), otra joven de 22 años de Igollo de Camargo (Cantabria), y la quinta, de Almería, de 20 años.

La única superviviente, de 19 años y vecina de Elvillar (Álava), permanece ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Según fuentes sanitarias, se encuentra "estable dentro de la gravedad" tras sufrir un traumatismo grave, además de presentar hipotermia. Su pronóstico es reservado y dependerá de su evolución en los próximos días. Otra de las víctimas fue trasladada con vida al hospital, aunque falleció posteriormente.