Guerra de Irán, última hora en directo: Irán acusa a EE.UU. de violar el alto el fuego con ataques contra petroleros y zonas civiles

La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este viernes 71 días. La tregua entre EE.UU. e Irán se mantiene después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el pasado 21 de abril su prórroga hasta que se concluyan las negociaciones. Trump ha pausado la operación para ayudar a los barcos mercantes a salir del estrecho de Ormuz, y asegura que un acuerdo con Irán está cerca.

Mientras, Israel ha vuelto a bombardear Beirut por primera vez desde el comienzo de la tregua con Líbano, hace tres semanas, y continúa con los bombardeos contra su vecino. Estas son las últimas novedades:

El presidente de Irán, Pezeshkian, afirma que recientemente se reunió con el líder supremo Mojtaba Jameneí

Pakistán se ofrece como sede para la firma de un acuerdo entre Irán y EE.UU.

EE.UU. podría retomar la operación Proyecto Libertad para ayudar a los barcos a cruzar el estrecho de Ormuz, según el WSJ