EE.UU. anuncia que Israel y Líbano volverán a negociar el 14 y 15 de mayo
- Israel ha seguido bombardeando Líbano pese a la tregua y ha matado a más de 2.750 personas
- Washington insiste en el desarme de Hizbulá
Israel y Líbano se sentarán de nuevo a negocar el 14 y 15 de mayo. Así lo ha anunciado en un comunicado el Departamento de Estado de Estados Unidos, que facilitará dos días de conversaciones "intensivas".
"Ambas delegaciones se implicarán en discusiones detalladas destinadas a avanzar un acuerdo integral de paz y seguridad que afonte de manera sustantiva las preocupaciones centrales de ambos países", ha afirmado el departamento que dirige Marco Rubio.
"Las discusiones construirán un marco para una paz duradera y acuerdos de seguridad, la restauración total de la soberanía libanesa en todo su territorio, la delineación de fronteras, y crear vías concretas para la ayuda humanitaria y la reconstrucción de Líbano", ha añadido.
El comunicado también insiste en la necesidad del desarme de la organización libanesa Hizbulá, considerada por EE.UU. como una organización "terrorista".
El 14 de abril, delegaciones de ambos países se vieron en Washington en una primera toma de contacto de la que no salieron grandes anuncios pero sí el compromiso de volver a verse para iniciar lo que el Departamento de Estado describió como "negociaciones directas".
El 23 de abril se produjo la segunda reunión, también sin avances pero en la que se pactó la extensión del alto el fuego.
Israel continúa bombardeando Líbano
Mientras tanto, los ataques israelíes contra Líbano continúan, a pesar de una tregua que entró en vigor el 17 de abril, y este viernes han muerto al menos 10 personas.
El número de víctimas por los ataques israelíes asciende ya a al menos 2.759 muertos y 8.512 heridos desde el 2 de marzo, según datos del Ministerio de Sanidad recogidos por Efe.
Por su parte, la milicia de Hizbulá ha asegurado haber atacado una base militar en el norte de Israel, como respuesta a los ataques aéreos israelíes. Según Hizbulá, ha lanzado misiles contra una base militar cerca de Nahariya.
Las sirenas antiaéreas han sonado en varias ciudades de la costa norte de Israel, desde la frontera con Líbano hasta las afueras de Haifa, según el Ejército israelí. "La Fuerza Aérea Israelí interceptó un misil y los demás cayeron en terreno abierto. No se ha informado de heridos", ha añadido esta fuente, citada por Afp.