Israel y Líbano se sentarán de nuevo a negocar el 14 y 15 de mayo. Así lo ha anunciado en un comunicado el Departamento de Estado de Estados Unidos, que facilitará dos días de conversaciones "intensivas".

"Ambas delegaciones se implicarán en discusiones detalladas destinadas a avanzar un acuerdo integral de paz y seguridad que afonte de manera sustantiva las preocupaciones centrales de ambos países", ha afirmado el departamento que dirige Marco Rubio.

"Las discusiones construirán un marco para una paz duradera y acuerdos de seguridad, la restauración total de la soberanía libanesa en todo su territorio, la delineación de fronteras, y crear vías concretas para la ayuda humanitaria y la reconstrucción de Líbano", ha añadido.

El comunicado también insiste en la necesidad del desarme de la organización libanesa Hizbulá, considerada por EE.UU. como una organización "terrorista".

El 14 de abril, delegaciones de ambos países se vieron en Washington en una primera toma de contacto de la que no salieron grandes anuncios pero sí el compromiso de volver a verse para iniciar lo que el Departamento de Estado describió como "negociaciones directas".

El 23 de abril se produjo la segunda reunión, también sin avances pero en la que se pactó la extensión del alto el fuego.