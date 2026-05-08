Sanidad confirma un caso sospechoso de hantavirus en Alicante, contacto de una de las fallecidas

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado de que una mujer quedará ingresada en el hospital de Alicante por síntomas compatibles con el hantavirus. Esta persona, cuya identidad no ha trascendido, compartió brevemente espacio con una de las tres víctimas mortales del brote desatado en el crucero MV Hondius, una mujer neerlandesa que se subió brevemente en un vuelo que partía desde Johannesburgo y tenía como destino Países Bajos.

La Generalitat valenciana, que ha confirmado que el contacto con esta mujer se produjo este mismo viernes por la mañana, ha indicado en un comunicado que se trata de una persona de 32 años y que permanecerá ingresada en una habitación con presión negativa por precaución. Presenta "sintomatología respiratoria leve", a la espera de que los resultados de las pruebas que examinará el Centro Nacional de Microbiología.

Padilla ha explicado en rueda de prensa que el contacto entre las dos mujeres fue "breve" y que la ahora ingresada se encontraba a dos filas de distancia de la fallecida dentro del avión, si bien se está a la espera de los resultados de una prueba PCR.

Si dicha prueba fuese negativa, sería trasladada al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, y si es positiva recalaría de manera directa en alguna Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), no necesariamente en la capital. El Gobierno ve "improbable" que se confirme el contagio, si bien el secretario de Estado ha insistido en que el plan del Ejecutivo tiene en cuenta todas las hipótesis.

Un segundo contacto pasó una semana en España Por otro lado, las autoridades sanitarias han confirmado que un segundo contacto que también tenía como destino final España está ya fuera del país, después de pasar alrededor de una semana en Barcelona. Sobre esta segunda persona, Padilla ha evitado entrar en detalles más allá de señalar que tiene nacionalidad sudafricana y que no realizó "una actividad de especial riesgo". Más de 20 nacionalidades y una escala en Santa Elena: de cómo un brote localizado deriva en una vigilancia global Daniel Herrero En este caso, se han activado ya los resortes de seguimiento a nivel internacional para tratar de localizarlo, comprobar si tiene síntomas y verificar sus posibles contactos, ha explicado el secretario de Estado. Ambos contactos volaron en el avión que partió de Johannesburgo el 25 de abril y en el que también se encontraba una azafata de la compañía KLM atendida con síntomas en Países Bajos y cuyo contagio finalmente se ha descartado este viernes. El Ministerio tuvo constancia de los dos casos con destino a España gracias al sistema de alerta temprana de la Unión Europea.