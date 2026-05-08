Marlaska acusa al PP de "utilizar" la crisis del hantavirus y defiende una "coordinación total bajo criterios técnicos"
- Torres pide al PP "colaboración" en una situación de crisis y advierte: "Ha sobrado mucha polémica"
- Gamarra : "Lo importante no es la voz de los políticos sino de expertos"
A menos de 48 horas de que el crucero con hantavirus MV Hondius fondee en aguas de Tenerife, el Gobierno intensifica los contactos para coordinar el operativo de desembarque y traslado al aeropuerto. Ante la exigencia del PP de conocer a los expertos que están detrás de las decisiones de Salud Pública, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha acusado al partido de Alberto Núñez Feijóo de "utilizar las crisis" y ha garantizado la "coordinación total y bajo criterios técnicos" del dispositivo.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres ha pedido al PP que "colabore" para que todas las personas que se encuentran en el crucero "puedan regresar tranquilas y sanas a donde tienen que regresar". En declaraciones en un acto de memoria en Irún, Torres ha advertido que en esta crisis ha "sobrado mucha polémica" y ha llamado a seguir el criterio de los expertos y las recomendaciones sanitarias.
Hasta ocho reuniones de coordinación tiene previstas el Ejecutivo central este viernes para hacer seguimiento y dar respuesta a la crisis sanitaria por el brote de hantavirus y gestionar el desembarco de los pasajeros del buque en aguas de Tenerife para su repatriación. En concreto, tres de estas reuniones son de coordinación con Canarias — a las 9:00, a las 13:30 y a las 19:00 horas—, la segunda para abordar el operativo con Sanidad Exterior.
También se ha celebrado una reunión de coordinación con los países extracomunitarios de los que proceden los pasajeros del buque —que estaba prevista a las 10:30 horas—, a las 11:30 la comisión de salud pública tenía previsto reunirse aprobar el protocolo y a esa misma hora estaba previsto un encuentro de coordinación operativo. A las 12:30 horas se ha celebrado una reunión con los pasajeros y a las 18:00 tendrá lugar un encuentro de coordinación interna interministerial.
Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña y exministro de Sanidad, Salvador Illa, ha criticado la actitud de "confrontación" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra el Gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis por el hantavirus: "Feijóo, una vez más, a mí me decepciona", ha dicho. En declaraciones a la Cadena SER, Illa ha lamentado la actitud del PP, que ha pedido la comparecencia urgente y extraordinaria de la ministra de Sanidad, Mónica García.
Gamarra: "Lo importante no es la voz de políticos sino de expertos"
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha insistido este viernes en que "lo importante no es la voz de los políticos sino de expertos" y ha señalado que cuando en esta situación "volvemos a ver" al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias desde 2012, Fernando Simón, —encargado de informar sobre la situación durante la pandemia de COVID—, esto "no genera tranquilidad".
Por eso, ha dicho que los españoles deberían "conocer quiénes están detrás de las decisiones desde el punto de vista de salud publica, a la vista que desde el punto de vista político solo se genera incertidumbre y al final división dentro un Gobierno que llega a un caos que genera intranquilidad".
Además, la dirigente del PP cree que el hecho de que la Agencia de Salud Pública siga sin sede ni estatutos es la "demostración" de que el Gobierno está "única y exclusivamente para sobrevivir, para que presidente siga estando en Moncloa pero no para gobernar".
Esa agencia es "una de las primeras conclusiones de aquellas comisiones de reconstrucción que se pusieron en marcha durante el COVID y no se ha hecho nada porque más de seis años después no existe esa agencia".
estos ocho años de p sanchez son ocho años vacios, en vez de impulsar politicas apra tener mas segturidad en maraeria de salud publica se han dedicado a toras cosas la preioridad es sobrevivir que impulsar las politicas que españa necesita