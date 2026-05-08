Marlaska acusa al PP de "utilizar" la crisis del hantavirus y defiende una "coordinación total bajo criterios técnicos"

A menos de 48 horas de que el crucero con hantavirus MV Hondius fondee en aguas de Tenerife, el Gobierno intensifica los contactos para coordinar el operativo de desembarque y traslado al aeropuerto. Ante la exigencia del PP de conocer a los expertos que están detrás de las decisiones de Salud Pública, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha acusado al partido de Alberto Núñez Feijóo de "utilizar las crisis" y ha garantizado la "coordinación total y bajo criterios técnicos" del dispositivo.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres ha pedido al PP que "colabore" para que todas las personas que se encuentran en el crucero "puedan regresar tranquilas y sanas a donde tienen que regresar". En declaraciones en un acto de memoria en Irún, Torres ha advertido que en esta crisis ha "sobrado mucha polémica" y ha llamado a seguir el criterio de los expertos y las recomendaciones sanitarias.

Hasta ocho reuniones de coordinación tiene previstas el Ejecutivo central este viernes para hacer seguimiento y dar respuesta a la crisis sanitaria por el brote de hantavirus y gestionar el desembarco de los pasajeros del buque en aguas de Tenerife para su repatriación. En concreto, tres de estas reuniones son de coordinación con Canarias — a las 9:00, a las 13:30 y a las 19:00 horas—, la segunda para abordar el operativo con Sanidad Exterior.

También se ha celebrado una reunión de coordinación con los países extracomunitarios de los que proceden los pasajeros del buque —que estaba prevista a las 10:30 horas—, a las 11:30 la comisión de salud pública tenía previsto reunirse aprobar el protocolo y a esa misma hora estaba previsto un encuentro de coordinación operativo. A las 12:30 horas se ha celebrado una reunión con los pasajeros y a las 18:00 tendrá lugar un encuentro de coordinación interna interministerial.

Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña y exministro de Sanidad, Salvador Illa, ha criticado la actitud de "confrontación" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra el Gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis por el hantavirus: "Feijóo, una vez más, a mí me decepciona", ha dicho. En declaraciones a la Cadena SER, Illa ha lamentado la actitud del PP, que ha pedido la comparecencia urgente y extraordinaria de la ministra de Sanidad, Mónica García.