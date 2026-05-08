El papa discreto: un año de pontificado de León XIV

A las 18.07 horas del 8 de mayo de 2025 repicaron las campanas de la basílica de San Pedro. "Habemus Papam", escucharon poco después las miles personas que se agolpaban en la plaza y que vieron el primer saludo ante los fieles del estadounidense Robert Prevost, que con el nombre de León XIV inició un pontificado marcado en estos doce últimos meses por una transición discreta en la que los principales titulares han venido dados de embestidas ajenas como las del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no perdona a su compatriota sus pronunciamientos en favor de la paz.

Prevost, que cuenta también con la nacionalidad peruana tras más de una década en el país sudamericano, no era un desconocido en Roma. Conocía "muy bien" los entresijos de un sistema del que ahora toma las riendas, como apunta el vaticanista Giovanni Maria Vian, exdirector del periódico L'Osservatore Romano, quien cree que Prevost "entró ya papa" en el cónclave del que salió elegido porque parecía recoger el consenso de "casi todos". Aunque la votación fue secreta, Vian da por hecho en una entrevista a RTVE Noticias que el ahora León XIV logró el apoyo de más de dos tercios de los cardenales y recuerda que salió al balcón con documentos que evidenciaban lo preparado de su discurso.

Un candidato con un amplio respaldo que ahora estaría "tomando medidas" a su nuevo puesto. La sombra de su predecesor, Francisco, es alargada, en gran medida porque el papa argentino se esforzó por marcar distancias en fondo y forma con algunas de las líneas más tradicionales, pero todos los analistas consultados coinciden en que León XIV rehúye el protagonismo y apuesta por la cautela, consciente quizás de que uno de sus mayores retos consistirá en contener la polarización de corrientes que se dejan notar también en los pasillos del Vaticano.

La discreción como herramienta "León XIV es claramente más discreto que Francisco. En parte se debe a su personalidad, pero también parece ser una estrategia de liderazgo", explica el director del Instituto de Investigación Política y Estudios Católicos de la Universidad Católica de Estados Unidos, David P. Long. En su primera entrevista, "dejó claro que quiere preservar reformas clave sin provocar cambios doctrinales abruptos", fruto de una personalidad que Long describe como "más introspectiva y menos impulsiva" y que pasaría por hablar menos y escuchar más. "Intenta ser un papa que gobierna: más comedido en su estilo pero bastante firme en el fondo, especialmente cuando cree que el Evangelio requiere claridad", apostilla. 01.14 min Transcripción completa Hace un año, el 21 de abril de 2025, el mundo se detenía por un instante fallecía el papa francisco a los 88 años una figura que durante más de una década transformó la percepción del papado en la historia reciente de la Iglesia Católica su ausencia no sólo dejó un vacío en el Vaticano sino también millones de personas que encontraron en él una voz cercana, incómoda para algunos, pero imprescindible para muchos Su pontificado duró casi 12 años. Desde su inicio en 2013, Jorge Mario Bergoglio rompió moldes. Fue el primer papa sudamericano y el primero jesuita en ocupar el trono de San Pedro con la convicción de una iglesia más humilde y cercana a los que menos tienen Fue un papa de gestos, renunció a los lujos del Vaticano, lavó los pies de presos, refugiados, mujeres, migrantes, los jueves santos, llevando el centro de la liturgia a quienes históricamente habían estado en los márgenes era su manera de entender la fe para sus defensores fue el pontífice que devolvió la humanidad a la Iglesia que habló sin rodeos sobre la pobreza el cambio climático y las desigualdades para sus críticos la Papa Francisco: un año de la muerte del hombre que cambió la historia reciente de la Iglesia Católica Ha pasado un año y, para David P. Long, "el mayor logro" de este arranque papal ha sido" lograr una transición estable sin romper en dos la Iglesia". "Ha marcado la continuidad con Francisco en la sinodalidad y el alcance pastoral, pero con un estilo más reflexivo y ordenado jurídicamente", explica a RTVE Noticias este profesor estadounidense, que incide además en las nuevas regulaciones relativas a la Curia o en los cambios en materia de inversión. Su primer gran texto, la exhortación apostólica Dilexi te, vio la luz en octubre y en él Prevost "sitúa el amor por Cristo y el amor por los pobres en el centro de su pontificado", según Long. En los discursos públicos se cuelan también cuestiones relativas a la ética de la inteligencia artificial y, por encima de todo, en favor de la paz. En esta línea, Montserrat Escribano, presidenta de la Asociación de Teólogas de España (ATE), afirma que un año en tiempos de papa es "poco tiempo", pero atribuye a Prevost un perfil "más cauto", con "menos explosión comunicativa", también en parte por su propia historia personal. Procede de la rama agustina y, pese a que asumió el papado a una edad más temprana que sus más directos antecesores —tenía 69 años—, quienes le conocen y le observan aprecian en él una personalidad más reservada, sin que ello suponga una rémora en términos de traslación práctica de sus medidas o mensajes. Escribano incluso vaticina un pontificado "transgresor". En su primera aparición, León XIV recuperó el color rojo en la muceta que le cubría, en un gesto que Giovanni Maria Vian leyó no tanto como un esfuerzo de marcar distancias con Francisco o transgredir como por lo contrario, para "no destacar" en cuanto a vestimenta. Los papas siempre la habían usado y Prevost defiende la institucionalidad por encima de todo. "Los papas pasan, la Curia permanece", declaró hace casi un año en un mensaje apaciguador ante los empleados de la Santa Sede. El periodista italiano señala que el actual pontífice ha dado a entender que no busca protagonismo porque, para poner "en primer plano" el mensaje del Evangelio, “los que tienen la responsabilidad en la iglesia tienen que desaparecer”.

Contra Trump, a su pesar Prevost nació en Chicago y, "sin duda", su nombramiento ha aumentado en Estados Unidos la "visibilidad" y la "curiosidad" por los entresijos vaticanos y los mensajes de la cúpula católica, explica el profesor Long. No obstante, matiza: "Es demasiado pronto para decir que ha habido un cambio fundamental en la vida católica estadounidense". Llama a distinguir la "conversión" de la "atención" que sí es más que evidente y que ha aumentado en los últimos meses de forma proporcional a los mensajes de Trump contra el papa. Estas críticas se elevaron a mediados de abril, cuando el mandatario norteamericano dijo del papa que era "terrible" en política exterior por clamar en contra de la guerra y de la "exhibición de fuerza" por parte de algunos lideres Aunque León XIV ha evitado bajar al barro de Trump, sí ha insistido en que tiene la "obligación moral" de tomar partido y durante su reciente gira por África volvió a cargar contra los "tiranos" y a poner en valor la dignidad de colectivos vulnerables como los migrantes. 01.09 min Transcripción completa ataques.. de Trump hacia el Papa, León XIV avisó que seguiría reivindicando la paz frente a la guerra Y durante su viaje por África estos días no ha dejado pasar la oportunidad de responder a su compatriota, aunque no de forma directa El mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos Trump, por su parte, no rebaja el tono. Se niega a pedir disculpas y ahora se retrata en redes al lado de Jesucristo. Dice que estar en desacuerdo con León 14 es su derecho Él cree que Irán puede tener armas nucleares y yo digo que no, algo que el pontífice nunca ha dicho. Pero esa parece ser la estrategia de Trump, sacudir a la opinión pública con decenas de mensajes, sean ciertos o no Estos ataques al Papa no solo le separan de algunos aliados, también, y esto le puede pasar mayor factura, de una parte de los votantes republicanos. La quinta parte de los estadounidenses se declaran católicos, son uno de los grupos más influyentes del país. Obispos y arzobispos han criticado públicamente las acusaciones de Trump, algo hasta ahora insólito Quedan siete meses para las elecciones de medio mandato. En 2024, los católicos fueron clave en la victoria republicana de las presidenciales Segundo día de registros en la casa del único sospechoso por la muerte de Ester El papa responde a los ataques de Trump: "El mundo está siendo devastado por tiranos" "Cuando un papa habla de guerras, migración o dignidad humana los políticos pueden percibir esas amenazas como una intervención directa en sus batallas internas", aunque no sea así, apunta Long, consciente de que en Estados Unidos cada vez es más difícil de huir de la polarización y del "nosotros contra ellos". Existe por tanto un "riesgo claro" de que León XIV entre, a su pesar, en la disputa política interna. Su "reto" ahora consiste en "lograr que la voz papal siga siendo universal, moral y evangélica para no reducirla a una categoría partidista de Estados Unidos". Pero, ¿puede Prevost dar la vuelta a las arremetidas de Trump y jugarlas a su favor? Para Giovanni Maria Vian, éstas pueden entenderse como un "regalo" si León XIV sabe aprovechar la "atención" que ello conlleva, si es capaz de manejar el ritmo de la comunicación acelerada que busca imponer el inquilino de la Casa Blanca y que tiene detractores pero también adeptos, dentro y fuera de Estados Unidos. El papa asegura que sus discursos durante su viaje a África no eran para responder a Trump La figura del papa, coincide la presidenta de la ATE, puede quedar "reforzada" aunque sea a golpe de polémicas externas, entre otra cosas porque estaría defendiendo el valor y la dignidad de las personas, "uno de los principios más básicos del Evangelio", aunque Trump quiera entenderlo como una injerencia. "El Evangelio siempre tiene un mensaje político. Cuando Jesús hablaba, siempre hablaba para la gente, para lograr un cambio de vida", asevera Escribano. En el caos actual, avisa, "construir la paz" es "una urgencia".

Los retos de la Iglesia Todo poder conlleva retos y el Vaticano no representa ninguna excepción. En el caso de Prevost, los expertos no detectan ningún gran error del primer año de pontificado pero, como apunta Long, la Iglesia, en general, y la Santa Sede, en particular, sí arrastran unos cuantos "problemas sin resolver". "Las finanzas vaticanas siguen siendo frágiles pese a algunas mejoras, la crisis de abusos aún pone a prueba la credibilidad de la Iglesia y el clima internacional ha hecho que la vigilancia moral del papado sea más difícil de traducir en resultados políticos concretos", resume este profesor. Long vaticina un segundo año de León de "menos gestos drásticos" y "más consolidación institucional". Augura un mayor "refinamiento" de la gobernanza de la curia y una atención "más estrecha" a la supervisión financiera. "Personalmente, tengo ganas de la primera encíclica y de la discusión prevista sobre inteligencia artificial", reconoce este experto, pendiente también de los mensajes que pueda lanzar el pontífice sobre las "crisis morales" del mundo de hoy y de los viajes que pueda hacer, entre ellos el que le llevará a España del 6 al 12 de junio. Viaje papal a España: León XIV hablará en el Congreso y visitará una cárcel y el puerto canario de Arguineguín Daniel Herrero Antes que a España, León XIV ya viajó a Turquía, Líbano, Mónaco, Argelia, Camerún, Angola, Guinea Ecuatorial. Estos últimos cuatro países los visitó dentro de un bloque de más de diez días y que, según apunta Giovanni Maria Vian, da pistas de que el actual papa quiere viajes más largos, al estilo de Juan Pablo II. Este vaticanista advierte de que el papa tiene que renovar el equipo que previsiblemente le acompañará en la cúspide eclesiástica durante los próximos años, si bien ya ha llevado a cabo dos nombramientos "muy importantes", el del jefe del dicasterio para los obispos y el del considerado número tres del Vaticano, el responsable de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado. En ambos casos, optó por perfiles igualmente discretos y que no necesariamente figuraban en quinielas. Quiere "bajar la temperatura" dentro y fuera del Vaticano en un momento, añade Vian, en el que la Iglesia sufre un "problema de credibilidad". El escándalo por los abusos sexuales por parte de religiosos "no está superado" en países como España, pero este periodista pone en valor que haya nombrado al frente de la Comisión Pontifica para la Protección de Menores a un obispo de Francia, el país donde, a su juicio, "mejor se ha portado el episcopado" en la atención a las víctimas. Guía para supervivientes de abusos sexuales en la Iglesia: cómo solicitar el reconocimiento y la reparación económica Santiago Riesco Pérez Los abusos son para Monserrat Escribano "el gran tema" al que tiene que hacer frente la Iglesia de hoy, una "barbarie" que dista de ser una "cuestión ideológica" y que ha supuesto un "daño irreparable" para miles de personas. De hecho, una de las grandes incógnitas de la agenda de su próximo viaje a España versa en torno a si se reunirá con víctimas de abusos, en pleno proceso de registro tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal para avanzar en la reparación.