El Gobierno crea la oficina para indemnizar a las víctimas de abusos de la Iglesia

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, que tramitará las solicitudes de reparación para indemnizar a las víctimas cuyos casos hayan prescrito. Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que ha asegurado que esta oficina estará disponible a partir de mañana 15 de abril.

Según el protocolo que firmaron el pasado 30 de marzo el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo, este mecanismo pionero contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia, sin tope a las indemnizaciones.

El Ministerio recibirá las solicitudes y el Defensor del Pueblo las evaluará y elaborará una propuesta de reparación y establecerá las cuantías de las indemnizaciones, lo que se comunicará a las partes. Si no hubiese acuerdo, una Comisión Mixta con participación de las asociaciones de víctimas tratará de alcanzar una solución por consenso y si este no fuera posible, prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.