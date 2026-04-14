El Gobierno crea la oficina para indemnizar a las víctimas de abusos de la Iglesia
- Este mecanismo pionero contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia
- Es el fruto de un acuerdo entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española, la Confederación Española de Religiosos y el Defensor del Pueblo
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, que tramitará las solicitudes de reparación para indemnizar a las víctimas cuyos casos hayan prescrito. Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que ha asegurado que esta oficina estará disponible a partir de mañana 15 de abril.
Según el protocolo que firmaron el pasado 30 de marzo el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo, este mecanismo pionero contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia, sin tope a las indemnizaciones.
El Ministerio recibirá las solicitudes y el Defensor del Pueblo las evaluará y elaborará una propuesta de reparación y establecerá las cuantías de las indemnizaciones, lo que se comunicará a las partes. Si no hubiese acuerdo, una Comisión Mixta con participación de las asociaciones de víctimas tratará de alcanzar una solución por consenso y si este no fuera posible, prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.
"Compromiso de las instituciones con la verdad, la justicia y la reparación"
En la misma rueda de prensa, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado que el miércoles se hará realidad un derecho largamente esperado, que "no borra el daño causado pero reconoce el sufrimiento de las víctimas de abusos y afirma el compromiso de las instituciones con la verdad, la justicia y la reparación".
La nueva oficina, adscrita a la cartera que dirige Bolaños, recibirá las solicitudes de reparación a través de su sede electrónica (www.mpr.gob.es), con todas las garantías de seguridad y privacidad. Además, ofrecerá orientación a las víctimas vía correo electrónico (reparacion.abusosIC@mpr.es) y por teléfono (91 837 22 95).
Podrán acceder a él todas las víctimas que ya no pueden recurrir a la vía judicial, con independencia de que hayan recibido anteriormente o no algún tipo de compensación por parte de la Iglesia católica.