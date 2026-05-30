Desfile de las Fuerzas Armadas 2026 desde Vigo, en directo: la princesa Leonor asiste por primera vez junto a los reyes

Los reyes Felipe y Letizia presiden este sábado en Vigo el acto central del Día de la Fuerzas Armadas (DIFAS 2026), por primera vez acompañados por la princesa Leonor que asistirá al desfile militar en un momento clave en su preparación como heredera del trono y futura jefa suprema de las Fuerzas Armadas.

A partir de las 11:45 se podrá seguir en directo a través de La 1 de TVE, el canal 24h y RTVE Play la llegada de los reyes y la Princesa de Asturias a la Avenida de Samil, donde se celebra la parada militar, en una zona muy próxima a la playa de la ciudad olívica.

01.22 min Transcripción completa Será el debut de la princesa Leonor en el acto central del Día de las Fuerzas Armadas Una imagen muy esperada. La heredera al trono se sumará por primera vez al desfile junto a los reyes. Un nuevo paso en su formación como futura jefa de las Fuerzas Armadas y a pocas semanas de terminar su formación militar en la Academia General del Aire una de las grandes protagonistas de una jornada que convertirá esta playa de Samil en el gran escenario militar del país. El desfile tendrá un recorrido de algo más de un kilómetro frente al mar. En él, casi 4.000 efectivos, más de 70 aeronaves y un centenar de vehículos. Uno de los momentos más esperados llegará desde el cielo con el tradicional salto paracaidista portando la bandera de España Y uno de los más emotivos, el homenaje a los que dieron su vida por el país También veremos a la formación MIRLO dibujando los colores de la bandera en el cielo de Vigo Después llegará el turno del desfile aéreo y terrestre, cazas, helicópteros y aviones militares aviones militares sobrevolarán la costa vieguesa ante miles de personas. sobrevolarán la costa viguesa ante miles de personas. En tierra tomarán el relevo las unidades de En tierra tomarán el relevo las unidades de los tres ejércitos, la UME los tres ejércitos, la UME y la Guardia Civil. y la Guardia Civil. Un desfile que podrán seguir a partir de las 12 menos cuarto aquí en el Canal Un desfile que podrán seguir a partir de las 12 menos cuarto a 24 horas, en la 1 y en RTVE Play Los reyes presiden el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, por primera vez con Leonor

La ministra de Defensa, Margarita Robles, el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro López Calderón, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda y al alcalde de Vigo, Abel Caballero, recibirán en la tribuna a los reyes y a su hija primogénita, que saludarán a las autoridades.

Con el salto paracaidista de dos miembros de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA) darán comienzo los actos del desfile. Los encargados de hacerlo son el subteniente Vidal, de Marín, con más de 5.000 lanzamientos en su historial que actuará como saltador guía, y el sargento primero Matanza, de Lugo, con 4.000 saltos en su haber, que portará la bandera nacional.

El izado de la bandera y el emotivo homenaje a los dieron su vida por España dará paso al sobrevuelo de los aviones de la Formación Mirlo dibujando en el cielo los colores de la bandera nacional, con el que se iniciará el acto.

El debut de la Formación Mirlo en el DIFAS El desfile aéreo lo abrirá y cerrará la Formación Mirlo pintando los cielos vigueses con los colores de la bandera nacional. Un total de 30 cazas, entre ellos Eurofighter, F-18 o Harrier; 16 aeronaves de transporte y 25 helicópteros protagonizarán participarán si la meteorología no lo impide. La Formación Mirlo, que tomó el relevo de la Patrulla Águila en el último desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, sobrevolará el cielo con los colores de la bandera nacional con siete aviones Pilatus PC-21 empleando por primera vez los humos de color que simulan la bandera nacional, y según avanzó entonces el Ministerio de Defensa, para tener "las mayores garantías de éxito", se han elegido pilotos con mucha experiencia en este tipo de pasadas. La Formación Mirlo sustituye en el desfile de la Fiesta Nacional a la Patrulla Águila tras 40 años de servicio

Un nuevo blindado, un perro robot y también Baraka Más de 3.700 efectivos participan en la parada militar, con 70 aeronaves, 109 vehículos y 32 motos. El recorrido que seguirán por la avenida de Samil, desde su inicio en la avenida de la Constitución en confluencia con la rúa Arganzada, hasta la intersección de esta con la rúa do Rio. A lo largo de 1.165 metros de recorrido desfilarán 109 vehículos, como carros de combate Leopardo y Pizarro o el blindado 8x8 Dragón, que se estrenará en un desfile, a los mandos de la brigada Rey Alfonso XIII de la Legión, unidad a la que acompañará también un perro robot sobre plataforma. Lo cerrarán las unidades de paso específico, entre ellas el Tercio Gran Capitán Duque 1º de la Legión acompañados de su mascota, en esta ocasión un borrego macho de raza castellana, con 4 años y de nombre Baraka, que en árabe significa buena suerte. Este legionario de 4 patas, al que le gustan las palomitas y los kikos, repite desfile pues ya participó el año pasado en Madrid en la parada militar del 12 de octubre. Un total de 34 motos completarán los medios terrestres del desfile, en el que marcharán un total de 3.746 efectivos —3.402 hombres y 344 mujeres— de la Guardia Real, el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Les acompañarán 130 caballos y seis perros. El Día de las Fuerzas Armadas se remonta a 1978 cuando se estableció la celebración de un acto institucional que sirviera de homenaje a los Ejércitos y la Armada, para fomentar el conocimiento y su integración en la sociedad. Se celebra siempre el sábado más próximo al 30 de mayo, festividad de San Fernando, y cada año tiene lugar en una ciudad distinta.