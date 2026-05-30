Muere la directora Josefina Molina, pionera del cine español, a los 89 años
- Goya de Honor 2012, dedicó su vida a luchar por el derecho de las mujeres a contar historias
- Repasa la filmografía de Josefina Molina
La directora de cine, Josefina Molina, ha muerto a los 89 años, según ha confirmado este sábado la Academia del Cine, que la califica de "pionera, visionaria, arriesgada, luchadora y feminista". Fue una de las pocas mujeres de su generación que pudo dedicarse a la dirección. En 2012 fue galardonada con el Goya de Honor y se convirtió en la primera mujer directora de cine en llevárselo. En la gala agradeció el premio por la representación que suponía para las mujeres cineastas que vendrían después y dedicó el galardón a las directoras que no tuvieron la misma suerte. Premio Nacional de Cinematografía 2019, fue la primera mujer en obtener el título de Dirección en la Escuela Oficial de Cinematografía.
Directora de cine y teatro, guionista, realizadora de televisión y novelista, se valió "de todos los medios que le fueron posibles" para contar las historias que narra en sus obras "luchando siempre por ser fiel a su mirada", explica la Academia.
Su carrera está repartida en largometrajes, como Esquilache, y series de televisión, como Teresa de Jesús, pero también se extiende al teatro donde dirigió Cinco horas con Mario en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Fundadora en 2006 de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA). decía que en sus películas siempre había un personaje femenino que lucha contra la opresión.
Nacida en Córdoba en 1936 al poco de estallar la Guerra Civil, Molina quedó "fascinada" con El río, de Jean Renoir, lo que motivó a que comenzara su andadura como directora de cine. Asidua en videoclubs, tal y como ha relatado la Academia de Cine, fundó una compañía de teatro con la que dirigió cuatro obras. Posteriormente, en 1962, colaboró en el programa de radio Vida de espectáculo con la sección feminista La mujer y el cine.
Tras diversos trabajos como ayudante de realización en TVE, su salto en el cine llega en 1973 con la adaptación de Vera, un cuento cruel, protagonizada pro Fernando Fernán-Gómez, Julieta Serrano y Alfredo Mayo, y con un guion en el que participó Lola Salvador Maldonado.
Su trabajo más destacado llegó hasta 1981 con Función de noche, un largometraje a medio camino entre la ficción y el documental, donde los actores Lola Herrera y Daniel Dicenta mantienen una "descarnada conversación sobre el fracaso de su matrimonio".
Pionera y multidisciplinar
Se matricula en dirección en la Escuela Oficial de Cine, donde sus primeros trabajos ya contendrían algunos de los elementos característicos de su filmografía. Se trataban de cortometrajes donde las protagonistas eran mujeres que escapaban de los estereotipos femeninos del cine de la época y que trataban de abordar desde una mirada femenina temas poco tratados entonces. Aunque esos primeros proyectos fueron juzgados duramente por sus profesores, Molina consiguió graduarse en 1969 en Dirección, la primera mujer en conseguir ese mérito.
Combinó sus estudios con su labor de ayudante de realización en Televisión Española, hasta que en 1968 le encargan dirigir La metamorfosis, de Kafka, comenzando así a afianzarse como una de las principales realizadoras de La 2. De su trabajo en la televisión destaca su adaptación de El camino, basada en la obra de Miguel Delibes, y Teresa de Jesús, con Concha Velasco en el papel de la santa y un guion escrito junto a Carmen Martín Gaite.
En esta última, Molina descubre en Santa Teresa a "una mujer interesantísima, una mujer que en el siglo XVI ya había hecho cosas que hoy nos parecerían imposibles de hacer en ese momento”, centrándose en el aspecto más humano y feminista de Teresa, un retrato que nadie había hecho hasta entonces.