Muere la directora Josefina Molina, pionera del cine español, a los 89 años

La directora de cine, Josefina Molina, ha muerto a los 89 años, según ha confirmado este sábado la Academia del Cine, que la califica de "pionera, visionaria, arriesgada, luchadora y feminista". Fue una de las pocas mujeres de su generación que pudo dedicarse a la dirección. En 2012 fue galardonada con el Goya de Honor y se convirtió en la primera mujer directora de cine en llevárselo. En la gala agradeció el premio por la representación que suponía para las mujeres cineastas que vendrían después y dedicó el galardón a las directoras que no tuvieron la misma suerte. Premio Nacional de Cinematografía 2019, fue la primera mujer en obtener el título de Dirección en la Escuela Oficial de Cinematografía.

Directora de cine y teatro, guionista, realizadora de televisión y novelista, se valió "de todos los medios que le fueron posibles" para contar las historias que narra en sus obras "luchando siempre por ser fiel a su mirada", explica la Academia.

Su carrera está repartida en largometrajes, como Esquilache, y series de televisión, como Teresa de Jesús, pero también se extiende al teatro donde dirigió Cinco horas con Mario en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Fundadora en 2006 de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA). decía que en sus películas siempre había un personaje femenino que lucha contra la opresión.

Nacida en Córdoba en 1936 al poco de estallar la Guerra Civil, Molina quedó "fascinada" con El río, de Jean Renoir, lo que motivó a que comenzara su andadura como directora de cine. Asidua en videoclubs, tal y como ha relatado la Academia de Cine, fundó una compañía de teatro con la que dirigió cuatro obras. Posteriormente, en 1962, colaboró en el programa de radio Vida de espectáculo con la sección feminista La mujer y el cine.

Tras diversos trabajos como ayudante de realización en TVE, su salto en el cine llega en 1973 con la adaptación de Vera, un cuento cruel, protagonizada pro Fernando Fernán-Gómez, Julieta Serrano y Alfredo Mayo, y con un guion en el que participó Lola Salvador Maldonado.

Su trabajo más destacado llegó hasta 1981 con Función de noche, un largometraje a medio camino entre la ficción y el documental, donde los actores Lola Herrera y Daniel Dicenta mantienen una "descarnada conversación sobre el fracaso de su matrimonio".