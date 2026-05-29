Luis Enrique: "Somos los vigentes campeones de la Champions y defendemos el título, no veo mayor motivación"

El entrenador del París-Saint Germain, el español Luis Enrique Martínez, ha exhibido motivación y confianza en la rueda de prensa oficial el día antes de la final de la Champions League. Su equipo se enfrenta al Arsenal en Budapest (Hungría) y es el vigente campeón, lo que supone para el asturiano la "mayor motivación".

Preguntado por la motivación del rival ante el reto de ganar su primera Champions, como hicieron los suyos el año pasado, Luis Enrique se ha mostrado asertivo: "Sí es algo muy potente, pero nosotros somos vigentes campeones y defendemos un título y esto me parece aún más potente".

"Somos los actuales campeones, no ha habido ningún equipo en estos dos últimos años que haya tenido peor calendario. Es decir, el calendario más difícil. Eso nos ha expuesto muchísimo, nos ha hecho perder partidos, pero nos ha hecho crecer. Mañana lo que yo espero y deseo es que se vea una gran final de fútbol, que sea una fiesta para el fútbol y que pueda ganar el equipo que juega mejor a fútbol y en eso no tengo ninguna duda", ha dicho después en castellano.

El asturiano no ha querido entrar en polémicas por la frase de Mikel Arteta días atrás en que se veía campeón y no cree que vaya a ser una motivación extra para sus jugadores: "No hay motivación mayor que jugar una final de Champions. Luego son estrategias. Vamos a ver mañana después del partido quién es el mejor".

Precisamente, todo lo que ha respondido sobre el Arsenal han sido elogios: "Este año han merecido ganar la Premier League, han sido el mejor equipo, el equipo más consistente. Ha sido muy difícil con el Manchester City. Han merecido ganar este campeonato. Si no me equivoco, será su séptimo año o quizás seis años y medio con el Arsenal y se puede ver claramente el tipo de equipo que ha trabajado".

"Más que dos ideas diferentes, yo diría que son dos ideas que se parecen, pero con esquemas diferentes, porque son un equipo que también marca muchos goles y somos un equipo que también defiende muy bien. Pero creo que los caminos para llegar a esto son diferentes", ha dicho previamente sobre los estilos de los dos equipos.

Acerca de qué versión del suyo, el PSG, espera ver mañana y cuál ha sido su partido favorito en la presente edición, Luis Enrique se ha decantado por la ida de semifinales contra el Bayern Múnich: "Mi favorito por el resultado ha sido el 5-4 y ganamos. El segundo partido ha sido un empate, pero si tengo que ser honesto me gustan todos los partidos que hemos jugado esta temporada en Champions. Hemos demostrado en estos ocho partidos el tipo el tipo de equipo que somos. Sufrimos en algunos momentos, pero de nuevo estamos en esta segunda final de Champions y esto es algo muy difícil para cualquier equipo e histórico para nosotros".