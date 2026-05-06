Bayern de Múnich - PSG, en directo hoy el partido de vuelta de semifinales de la Champions

El Allianz Arena se prepara para albergar uno de los duelos más esperados de la temporada futbolística, un partido que huele a noche histórica de Champions League. Tras el espectacular 5-4 de la ida en el Parque de los Príncipes, el Bayern de Múnich recibe al Paris Saint-Germain con la obligación de remontar, aunque con la confianza que otorga su imponente registro como local.

Fabián, en el PSG, y Laimer, en el Bayern, novedades de las alineaciones

En el Bayern, Vincent Kompnay alinea un once compuesto por Manuel Neuer, en la portería; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Konrad Laimer, en la defensa; Josuha Kimmich y Aleksandar Pavlovic, en el medio centro; Michael Olise, Jamal Musiala y Luis Díaz, por delante; y Harry Kane, como referencia arriba en la delantera.

En el PSG, Luis Enrique Martínez sale con Matvey Safonov; Zaire Emery, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Desiré Doué, Ousmane Dembele y Kvicha Kvaratskhelia.

La atmósfera en Baviera es la de las grandes ocasiones, una olla a presión diseñada para asfixiar a un PSG que, pese a tener la ventaja en el global, sabe que noventa minutos en Múnich pueden hacerse eternos.

El conjunto de Vincent Kompany llega a la cita apostando todo a su arsenal ofensivo. Con Harry Kane en un estado de gracia absoluto y Jamal Musiala rompiendo líneas, el Bayern buscará imponer un ritmo frenético desde el arranque. La clave para los alemanes residirá en el equilibrio; no pueden permitirse las desconexiones defensivas que sufrieron en París, especialmente ante las transiciones eléctricas de un PSG que castiga cada pérdida de balón con una crueldad quirúrgica.

Por su parte, el equipo parisino dirigido por el español Luis Enrique llega con la madurez que otorga ser el vigente campeón, pero con dudas estructurales debido a la baja por lesión de Achraf Hakimi. La ausencia del marroquí debilita el flanco derecho y obligará al técnico asturiano a retocar un sistema que, hasta ahora, había funcionado como un reloj.

A su favor, el posible protagonismo que puede acaparar el también español Fabian Ruiz. Tras tres meses de lesión, el de Los Palacios aparece ahora en el foco como favorito para entrar en el once inicial de Luis Enrique.

El PSG no saldrá a especular, pues su ADN le impide encerrarse, buscando en las botas de Dembélé y Kvaratskhelia el gol que sentencie definitivamente el pase a la final. Se espera un choque de estilos de alto voltaje, donde la gestión emocional y la precisión en las áreas definirán quién se queda con el billete para la gloria europea. En un escenario donde ya no existe el valor doble de los goles fuera de casa, el espectáculo y la incertidumbre están garantizados hasta el último suspiro.