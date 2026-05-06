El tiempo en España, miércoles 6 de mayo: estabilidad general con tormentas localizadas y descenso de temperaturas

La jornada de este miércoles 6 de mayo estará marcada por una cierta estabilización atmosférica en buena parte de la península, aunque persistirá la inestabilidad en algunas zonas concretas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los fenómenos más destacados del día serán los chubascos que podrían ir acompañados de tormenta y alcanzar intensidad localmente fuerte en puntos de Mallorca, el este de Girona, el noroeste de Murcia y áreas de sierras del este peninsular.

En el conjunto del país, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, especialmente en el centro y sur. No obstante, el extremo norte peninsular seguirá con cielos más cubiertos y precipitaciones, que en zonas de montaña podrían ser en forma de nieve por encima de los 1.500 a 1.800 metros, especialmente en el Pirineo y la Cordillera Cantábrica.

En el conjunto del país, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, especialmente en el centro y sur. EL TIEMPO TVE

Durante la tarde se espera el desarrollo de nubosidad de evolución, que podría dejar tormentas aisladas en el Pirineo oriental, el sistema Ibérico en Aragón y las sierras del sureste. En Baleares continuará el ambiente inestable, con chubascos que pueden ser intensos y con tormenta, más probables en Mallorca durante las horas centrales del día, aunque tenderán a remitir conforme avance la tarde.

En Canarias, el norte de las islas presentará cielos nubosos, mientras que el sur se mantendrá más despejado. En las islas de mayor relieve no se descartan chubascos asociados a la evolución diurna. También podrían formarse bancos de niebla a primeras horas en la meseta norte.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en los archipiélagos y en el extremo nordeste peninsular, mientras que en el resto apenas variarán. Las mínimas tenderán a bajar en general, aunque de forma ligera en el nordeste y en Baleares y Canarias. Se prevén además heladas débiles en zonas de montaña del norte.

Las máximas descenderán en los archipiélagos y en el extremo nordeste peninsular, mientras que en el resto apenas variarán. EL TIEMPO TVE

El viento soplará con intensidad moderada en varias regiones: destacará el cierzo en el valle del Ebro, la tramontana en el Ampurdán —con posibles rachas fuertes— y los vientos de componente norte en Baleares y en los litorales atlánticos y del sureste. En el área del Estrecho y el mar de Alborán predominará el poniente, mientras que en el Cantábrico soplarán vientos del oeste. En el resto del país serán en general flojos, mientras que en Canarias continuará el régimen de alisios moderados.