El tiempo en España, martes 5 de mayo: la Aemet avisa de tormentas fuertes en el noreste peninsular y el Cantábrico

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido que este martes viviremos una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica en el cuadrante nordeste de la Península y Baleares. Según los últimos pronósticos, se esperan precipitaciones generalizadas que podrían ser localmente fuertes y venir acompañadas de tormentas y granizo, especialmente durante la segunda mitad del día.

Tormentas y granizo en el noreste El tercio nordeste y el área del Cantábrico oriental serán las zonas más afectadas por este episodio. La Aemet prevé cielos cubiertos y chubascos que ganarán intensidad por la tarde, sin descartar tormentas aisladas en el extremo norte desde primeras horas de la mañana. Esta situación de inestabilidad también se extenderá al archipiélago balear, aunque con menor virulencia. ““ El desplome térmico en las capas altas de la atmósfera traerá de vuelta la nieve a los sistemas montañosos de la mitad norte. La cota se situará en torno a los 1.500 metros en el noroeste, mientras que en el resto de los sistemas montañosos oscilará entre los 1.600 y 1.800 metros. En las cumbres del extremo norte, no se descartan heladas débiles durante la madrugada.