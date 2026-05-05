El tiempo en España, martes 5 de mayo: la Aemet avisa de tormentas fuertes en el noreste peninsular y el Cantábrico
- El sur de la Península y Canarias mantienen un tiempo estable con cielos despejados
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido que este martes viviremos una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica en el cuadrante nordeste de la Península y Baleares. Según los últimos pronósticos, se esperan precipitaciones generalizadas que podrían ser localmente fuertes y venir acompañadas de tormentas y granizo, especialmente durante la segunda mitad del día.
Tormentas y granizo en el noreste
El tercio nordeste y el área del Cantábrico oriental serán las zonas más afectadas por este episodio. La Aemet prevé cielos cubiertos y chubascos que ganarán intensidad por la tarde, sin descartar tormentas aisladas en el extremo norte desde primeras horas de la mañana. Esta situación de inestabilidad también se extenderá al archipiélago balear, aunque con menor virulencia.
El desplome térmico en las capas altas de la atmósfera traerá de vuelta la nieve a los sistemas montañosos de la mitad norte. La cota se situará en torno a los 1.500 metros en el noroeste, mientras que en el resto de los sistemas montañosos oscilará entre los 1.600 y 1.800 metros. En las cumbres del extremo norte, no se descartan heladas débiles durante la madrugada.
Contraste térmico y nieblas en el sur
Mientras el norte lidia con la lluvia, la mitad sur peninsular disfrutará de un tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos chubascos aislados en las sierras del sudeste. Las temperaturas máximas sufrirán un descenso notable en el nordeste, mientras que las mínimas bajarán de forma generalizada en casi todo el país, a excepción de Galicia y Canarias.
El viento soplará con componente oeste en la mayor parte de la Península, con especial intensidad en los litorales de Galicia y el mar de Alborán, donde se esperan intervalos fuertes. En Canarias, el archipiélago mantendrá el régimen de vientos moderados del este y nordeste, con cielos mayoritariamente despejados salvo en las cumbres de las islas occidentales.
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