¿Qué es el hantavirus? ¿Cómo se contagia? Claves sobre el brote que habría dejado tres muertos en un crucero

Hasta ahora desconocido para la mayoría de la población, el hantavirus ha saltado a los titulares por el posible brote que habría provocado tres muertos en un crucero de lujo que recorría el Atlántico, entre Argentina y Cabo Verde.

El brote ha dejado además tres heridos, uno de ellos en estado crítico y atendido en cuidados intensivos en Sudáfrica. En el buque MV Hondius, gestionado por la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions, viajaban 150 personas y ha recalado en la Antártida y otros puntos antes de llegar a Cabo Verde, donde las autoridades del país no le permiten desembarcar.

¿Qué es el hantavirus? El nombre del virus procede del río Hantan, en Corea del Sur, donde se aisló el virus por primera vez en los años 70. Según ha explicado en TVE el epidemiólogo Salvador Peiró, hay dos variantes importantes, una europea, que presenta "cuadros más leves", y una americana, que provoca síntomas más graves y de tipo cardiorrespiratorio o renal, acordes a lo que se ha visto en el crucero afectado. No todos los pacientes infectados llegan a tener los problemas más graves que provoca este virus, como "pulmonías bilaterales o problemas renales", ha señalado por su parte a RNE Javier Arranz, médico de familia y miembro del Grupo de Trabajo en Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC). Si un paciente llega a este estado, es fundamental trasladarlo a hospitales donde pueda ser tratado en cuidados intensivos, algo que no ha podido darse en el crucero.

¿Cómo se transmite? El vector de transmisión son las ratas, y el contagio se produce normalmente "por aspiración de polvo contaminado por heces y orina de ratones contaminados", algo que se suele dar en zonas rurales, según Peiró. Estos restos también pueden infectar otros elementos que se encuentren en zonas contaminadas, como alimentos o latas de bebida, que a su vez pueden contagiar a las personas, ha apuntado Arranz. Entre la exposición al virus y el desarrollo de síntomas hay una "gran distancia", de más de dos semanas e incluso puede llega a ocho. No se sabe si los pacientes afectados fueron contagiados en el crucero o antes.

¿Hay peligro de contagio entre humanos? No se ha comprobado que haya contagio entre humanos. Se trata de un caso típico de zoonosis, según el cual el contagio es de animal a humano. Es "raro" que se den tres casos a la vez, según Peiró, quien cree que "probablemente los muertos estarían expuestos a la misma fuente".

¿Es un problema grave en España? El hantavirus es "bastante infrecuente" en Europa y especialmente en países del sur del continente como España, donde los ratones no suelen estar infectados, ha aseverado Peiró. Además, si se dan casos suelen presentar la variante europea, con consecuencias más leves. Es más común en Sudamérica, y Argentina, de donde ha partido el barco, "es uno de los países donde se diagnostica el hantavirus de forma frecuente", ha afirmado Arranz.

¿Cuál es el tratamiento? En general, los virus no tienen un tratamiento específico. Se intenta únicamente mantener vivo al paciente con sistemas de soporte hasta que su propio cuerpo consiga superarlo. Lo importante, según el epidemiólogo Salvador Peiró, es "la limpieza e higiene del barco". No hay motivo para el pánico puesto que "barcos con ratas debemos de recibir todos los días en los puertos españoles".