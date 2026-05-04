Guerra de Irán, última hora en directo: EE.UU. sacará "de forma segura" a los barcos que han pedido salir de Ormuz

La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este lunes 67 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el pasado 21 de abril su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Sin embargo, Trump ha rechazado la última propuesta iraní de dejar la negociación del plan nuclear para el final.

El número de víctimas de los ataques israelíes en Líbano desde el 2 de marzo asciende a 2.618 muertos y más de 8.000 heridos.

Estas son las últimas novedades:

La Guardia Revolucionaria afirma que Trump debe elegir "entre una operación imposible o un mal acuerdo con Irán"

Trump dice que revisará el plan de paz que le ha enviado Irán para finalizar la guerra

El Ejército israelí insta a los residentes del sur del Líbano a evacuar en medio de operaciones contra Hizbulá

Estados Unidos ha desviado 48 buques desde el inicio del bloqueo naval a Irán

Teherán defiende la "legalidad" de su programa de enriquecimiento de uranio bajo supervisión internacional