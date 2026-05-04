Guerra de Irán, última hora en directo: EE.UU. sacará "de forma segura" a los barcos que han pedido salir de Ormuz
- Irán asegura que está revisando la respuesta de Estados Unidos a su propuesta de 14 puntos
- Washington anuncia la retirada de 5.000 soldados de Alemania como protesta por su actitud en la guerra
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este lunes 67 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el pasado 21 de abril su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Sin embargo, Trump ha rechazado la última propuesta iraní de dejar la negociación del plan nuclear para el final.
El número de víctimas de los ataques israelíes en Líbano desde el 2 de marzo asciende a 2.618 muertos y más de 8.000 heridos.
Estas son las últimas novedades:
- La Guardia Revolucionaria afirma que Trump debe elegir "entre una operación imposible o un mal acuerdo con Irán"
- Trump dice que revisará el plan de paz que le ha enviado Irán para finalizar la guerra
- El Ejército israelí insta a los residentes del sur del Líbano a evacuar en medio de operaciones contra Hizbulá
- Estados Unidos ha desviado 48 buques desde el inicio del bloqueo naval a Irán
- Teherán defiende la "legalidad" de su programa de enriquecimiento de uranio bajo supervisión internacional
Guerra de Irán, última hora en directo:
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Irán asegura que está revisando la respuesta de Estados Unidos a su propuesta de 14 puntos. Irán confirmó este domingo que había recibido a través de Pakistán, país mediador en las conversaciones, la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta iraní de 14 puntos destinada a poner fin a la guerra y ha asegurado que analiza el contenido antes de emitir una respuesta oficial. El principal eje de la propuesta iraní es cerrar formalmente el conflicto y rechazar la oferta estadounidense de prolongar durante dos meses el actual alto el fuego, en vigor desde el 8 de abril y prorrogado de manera indefinida.
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EE.UU. asegura que sacará "de forma segura" los barcos que han pedido ayuda para salir de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado que varios países, la mayoría ajenos al conflicto en Oriente Medio, han pedido ayuda para liberar sus embarcaciones del estrecho de Ormuz y que ha dado órdenes para que les ayuden a salir a partir del lunes.
"He instruido a mis representantes para que les informen que haremos todo lo posible para que sus buques y tripulaciones salgan del estrecho de forma segura. En todos los casos, han manifestado que no regresarán hasta que la zona sea segura para la navegación", ha afirmado el Jefe de Estado en su red social Truth, sin identificar a ninguno de los países.
El mandatario ha destacado que muchos de estos barcos tienen escasez de alimentos y de todo lo necesario para que sus numerosas tripulaciones puedan permanecer a bordo en condiciones sanitarias adecuadas.
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Buenas noches, continúa aquí la crónica al minuto sobre la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.