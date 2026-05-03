Las bases en Alemania, columna vertebral de la estrategia estadounidense en Europa e importante motor económico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado su intención de retirar "mucho más de 5.000" soldados estadounidenses de Alemania, una decisión que ampliaría el repliegue ya adelantado por el Pentágono y que amenaza con alterar el equilibrio estratégico en Europa, además de generar preocupación por sus consecuencias económicas en las regiones afectadas.

"Vamos a reducir drásticamente y vamos a recortar mucho más de 5.000”, afirmó Trump el sábado desde Florida, en un contexto marcado por sus críticas a los aliados europeos por lo que considera una falta de apoyo en la guerra contra Irán.

El anuncio llega después de que el Departamento de Guerra estadounidense informara de la retirada de aproximadamente 5.000 militares, un proceso que, según fuentes oficiales, se completará en un plazo de entre seis y doce meses. La medida responde a "necesidades y condiciones del teatro de operaciones”, aunque coincide con un deterioro de las relaciones entre Washington y sus socios europeos.

Las tensiones se han visto alimentadas también por el cruce de reproches entre Trump y el canciller alemán, Friedrich Merz. El mandatario estadounidense reaccionó a las críticas del dirigente germano —quien lo acusó de haber sido "humillado" por Irán en las negociaciones— instándole a centrarse en "arreglar" su país y en poner fin a la guerra en Ucrania.

Más de 36.000 soldados en Alemania Actualmente, Estados Unidos mantiene más de 36.000 soldados en Alemania, repartidos en una red de bases clave que constituyen la principal plataforma de operaciones del Ejército estadounidense en Europa, África y Oriente Medio. Instalaciones como Ramstein, Stuttgart o Grafenwöhr desempeñan un papel esencial en logística, entrenamiento, mando militar y despliegue de operaciones de la OTAN. La posible reducción de efectivos no solo tiene implicaciones estratégicas, sino también económicas. Alemania alberga cerca de la mitad de los aproximadamente 68.000 militares estadounidenses destinados permanentemente en Europa, lo que convierte al país en un eje fundamental de la presencia militar de Washington fuera de su territorio, solo por detrás de Japón. En torno a estas bases se ha desarrollado una importante actividad económica. Se estima que la presencia militar estadounidense genera más de 2.000 millones de dólares anuales, además de sostener miles de empleos directos e indirectos. En regiones como Renania-Palatinado, donde se encuentra la base de Ramstein, la inquietud ya es palpable.