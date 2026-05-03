Guerra de Irán, última hora en directo: Un alto mando militar iraní ve probable la reanudación de la guerra con EE.UU.

La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este domingo 66 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el pasado 21 de abril su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Sin embargo, Trump ha rechazado la última propuesta iraní de dejar la negociación del plan nuclear para el final.

El número de víctimas de los ataques israelíes en Líbano desde el 2 de marzo asciende a 2.618 muertos y más de 8.000 heridos.

Estas son las últimas novedades:

Estados Unidos ha desviado 48 buques desde el inicio del bloqueo naval a Irán

Catar advierte a Irán del impacto en la energía y alimentos si sigue bloqueado el estrecho de Ormuz

Teherán defiende la "legalidad" de su programa de enriquecimiento de uranio bajo supervisión internacional

Trump retirará 5.000 soldados estadounidenses de Alemania tras las críticas de Merz