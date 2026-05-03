Guerra de Irán, última hora en directo: Un alto mando militar iraní ve probable la reanudación de la guerra con EE.UU.
- Washington anuncia la retirada de 5.000 soldados de Alemania como protesta por su actitud en la guerra
- Trump asegura no estar "contento" con España ni con Italia por su posición sobre Irán
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este domingo 66 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el pasado 21 de abril su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Sin embargo, Trump ha rechazado la última propuesta iraní de dejar la negociación del plan nuclear para el final.
El número de víctimas de los ataques israelíes en Líbano desde el 2 de marzo asciende a 2.618 muertos y más de 8.000 heridos.
Estas son las últimas novedades:
- Estados Unidos ha desviado 48 buques desde el inicio del bloqueo naval a Irán
- Catar advierte a Irán del impacto en la energía y alimentos si sigue bloqueado el estrecho de Ormuz
- Teherán defiende la "legalidad" de su programa de enriquecimiento de uranio bajo supervisión internacional
- Trump retirará 5.000 soldados estadounidenses de Alemania tras las críticas de Merz
Guerra de Irán, última hora en directo:
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Irán dice que EE.UU. debe elegir entre diplomacia o confrontación
Irán ha dicho que Estados Unidos debe elegir entre la diplomacia o la confrontación después de que Teherán presentara el jueves una nueva propuesta para poner fin de forma permanente a la guerra, que el presidente estadounidense, Donald Trump, tachó de insatisfactoria. “Ahora la pelota está en el campo de Estados Unidos, que debe elegir entre el camino de la diplomacia o la continuidad de una estrategia basada en la confrontación”, ha dicho el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, durante una reunión en Teherán con varios embajadores extranjeros, a quienes ha explicado los detalles de la reciente propuesta iraní. Gharibabadi ha explicado que Irán entregó su propuesta a Pakistán como país mediador en las negociaciones de paz con EE.UU. y ha asegurado que Teherán, al tiempo que sigue apostando por una salida diplomática al conflicto, mantiene plena disposición para responder ante cualquier nueva agresión estadounidense-israelí. “La República Islámica de Irán, con el objetivo de garantizar sus intereses y seguridad nacional, está preparada para ambas vías”, ha señalado. Gharibabadi ha añadido que Teherán mantiene su desconfianza hacia Washington y ha cuestionado la sinceridad estadounidense en el proceso negociador.
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Buenas noches, continúa aquí la crónica al minuto sobre la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.