El crudo se sitúa en los 108 dólares y sigue pendiente de Estados Unidos e Irán
- El West Texas Intermediate, de referencia estadounidense, ronda los 101 dólares
- Guerra de Irán: última hora en directo
Leve alivio en los precios del crudo este viernes. El Brent para entrega en julio ha abierto a la baja y se sitúa en el entorno de los 108 dólares. El West Texas Intermediate, de referencia estadounidense, ronda los 101 dólares.
Así, mayo empieza con tranquilidad tras la tensión vivida el último día de abril, cuando el petróleo llegó a superar los 125 dólares, su máximo en cuatro años. Momentos después, cayó hasta los 114 dólares.
Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el barril se ha revalorizado cerca de un 70%.
Irán manda otra propuesta de negociación
Irán ha enviado este viernes una última propuesta de negociación con Estados Unidos con intermediación de Pakistán. Previa a esta iniciativa, Estados Unidos había anunciado un plan de ataques "breves" para intentar desbloquear las negociaciones. Israel ya ha mostrado su apoyo Trump. Por su parte, Irán aseguró que respondería a esos ataques.
Salida de Emiratos Árabes de la OPEP
Los mercados parecen descartar efectos inmediatos en el precio del crudo tras la salida de Emiratos Árabes Unidos de la Organización de Países Exportadores del Petróleo (OPEP). Esta entidad concentra un tercio de la producción mundial, aunque a largo plazo se anticipa un aumento de la oferta y una reducción del precio del crudo.