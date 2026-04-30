El petróleo, en máximos de cuatro años: supera los 126 dólares por la falta de avances en Oriente Próximo
- El crudo presiona a las bolsas que siguen teñidas de rojo
- Bancos centrales y resultados empresariales, otros grandes catalizadores
El precio del crudo vuelve a ser el protagonista en una sesión muy cargada para los mercados. El crudo Brent, de referencia en Europa, ha llegado a cotizar este jueves por encima de los 126 dólares el barril, máximos de los últimos cuatro años.
Sigue la misma tendencia imparable el West Texas, con repuntes superiores al 1% que sitúan al barril por encima de los 108 dólares.
La falta de avances en las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Próximo eleva tensión a la cotización. Si este miércoles el mercado digería un cierre más prolongado del Estrecho de Ormuz, esta vez se pone el foco en la posibilidad de una nueva intervención militar de Estados Unidos en Irán.
La gran presión que sufre el mercado de materias primas tira a la baja en la cotización bursátil: las plazas europeas se tiñen de rojo en una sesión de caídas moderadas.
Los índices del Viejo Continente presentan recortes que no llegan al punto porcentual salvo en el caso que de la bolsa de París que sí pierde un 1,2%. Ibex 35, por su parte, se deja un 0,7% y cotiza en el entorno de los 17.500 puntos después de que los inversores se hayan llevado un gran susto.
Y es que, durante la mañana, un error técnico provocaba que las pantallas mostraran caídas superiores al 5% en el selectivo madrileño. El error ha quedado subsanado tras una hora, tal y como ha explicado Bolsas y Mercados Españoles (BME).
Se salva de las caídas el FTSE 100 de Londres que, en medio de la incertidumbre, consigue repuntar más del 1%.
Los bancos centrales eclipsados por la geopolítica
Aunque la mirada no se puede quitar del petróleo, los inversores también están asimilando las conclusiones de la reunión de este miércoles de la Reserva Federal, la última de Jerome Powell.
La Fed, decidía, sin sorpresa, mantener los tipos de interés en el rango del 3,5-3,75%, pero una lectura más pesimista sobre la evolución de la inflación en Estados Unidos lanzaba una señal de alerta.
Este jueves conoceremos las conclusiones de las reuniones del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra. No se espera que hagan cambios en el precio del dinero.
Cinco de las 'siete magníficas' presentan resultados
Otro de los grandes catalizadores de una jornada muy cargada de referencias ha sido la publicación de resultados de Apple, Meta, Alphabet, Amazon y Microsoft.
Resultados desiguales para los números de estas grandes compañías: Alphabet, la matriz de Google, consigue brillar con luz propia al presentar un beneficio neto de 62.578 millones de dólares, un 81% más que en el mismo periodo del año anterior.
La otra cara de la moneda es Meta: la compañía presenta unas buenas cuentas pero eleva su previsión de gasto para este año, algo que no gusta al mercado. La compañía de Marck Zuckerberg presentaba este miércoles un beneficio neto de 26.773 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 61% más que en el mismo periodo del año anterior.
Tras esta avalancha de referencias empresariales de las grandes tecnológicas de Estados Unidos, queda la guinda del pastel: Nvidia publicará sus cuentas el próximo 20 de mayo de 2026.