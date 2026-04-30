El petróleo, en máximos de cuatro años: supera los 126 dólares por la falta de avances en Oriente Próximo

El precio del crudo vuelve a ser el protagonista en una sesión muy cargada para los mercados. El crudo Brent, de referencia en Europa, ha llegado a cotizar este jueves por encima de los 126 dólares el barril, máximos de los últimos cuatro años.

Sigue la misma tendencia imparable el West Texas, con repuntes superiores al 1% que sitúan al barril por encima de los 108 dólares.

La falta de avances en las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Próximo eleva tensión a la cotización. Si este miércoles el mercado digería un cierre más prolongado del Estrecho de Ormuz, esta vez se pone el foco en la posibilidad de una nueva intervención militar de Estados Unidos en Irán.

La gran presión que sufre el mercado de materias primas tira a la baja en la cotización bursátil: las plazas europeas se tiñen de rojo en una sesión de caídas moderadas.

Los índices del Viejo Continente presentan recortes que no llegan al punto porcentual salvo en el caso que de la bolsa de París que sí pierde un 1,2%. Ibex 35, por su parte, se deja un 0,7% y cotiza en el entorno de los 17.500 puntos después de que los inversores se hayan llevado un gran susto.

Y es que, durante la mañana, un error técnico provocaba que las pantallas mostraran caídas superiores al 5% en el selectivo madrileño. El error ha quedado subsanado tras una hora, tal y como ha explicado Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Se salva de las caídas el FTSE 100 de Londres que, en medio de la incertidumbre, consigue repuntar más del 1%.

Los bancos centrales eclipsados por la geopolítica Aunque la mirada no se puede quitar del petróleo, los inversores también están asimilando las conclusiones de la reunión de este miércoles de la Reserva Federal, la última de Jerome Powell. La Fed, decidía, sin sorpresa, mantener los tipos de interés en el rango del 3,5-3,75%, pero una lectura más pesimista sobre la evolución de la inflación en Estados Unidos lanzaba una señal de alerta. La Reserva Federal mantiene otra vez los tipos frente a las presiones de Trump en la última reunión de Jerome Powell Este jueves conoceremos las conclusiones de las reuniones del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra. No se espera que hagan cambios en el precio del dinero.