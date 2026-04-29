La Reserva Federal mantiene otra vez los tipos frente a las presiones de Trump en la última reunión de Jerome Powell
- El banco central congela los tipos en una horquilla entre el 3,75% y el 3,5%
- El presidente de la Reserva Federal se despide reivindicando su independencia de Donald Trump
La Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido mantener los tipos de interés en una horquilla de entre el 3,75% y el 3,5%. El responsable de la entidad, Jerome Powell, ha presidido este miércoles su última reunión al frente del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el órgano de la Fed que determina la política monetaria. La entidad ha optado por congelar otra vez los tipos ante las exigencias de Donald de Trump de rebajarlos. Powell se mantiene así firme en su determinación de no ceder frente a los designios del republicano y cierra su mandato con la máxima de haber preservado la independencia del banco central.
Precisamente, Powell, en la rueda de prensa posterior a la celebración de la reunión, ha defendido la importancia de que la Reserva Federal pueda funcionar "libre" de "influencias políticas". El presidente de la Fed, que ha felicitado al que será su sucesor y candidato de Trump, Kevin Warsh, ha anunciado también que seguirá siendo miembro de la junta de gobernadores del organismo una vez abandone su actual cargo el próximo 15 de mayo.
Esta no es una decisión habitual entre los presidentes de la Reserva, que una vez concluido su mandato abandonan por completo la institución. La decisión de Powell se puede interpretar como una estrategia para sortear las embestidas de Trump y su Administración, que ha llegado a abrir una investigación judicial contra él por un presunto caso de corrupción. De hecho, el presidente de la Fed, preguntado por los periodistas, no ha descartado que el republicano impulse nuevas acciones legales contra él y ha subrayado que abandonará definitivamente la Fed cuando la causa en los tribunales "concluya de manera definitiva y transparente".
El origen de las desavenencias –Powell fue designado presidente de la Fed en el primer mandato del líder estadounidense-, está en la negativa del banquero a bajar los tipos de interés por expreso deseo del dirigente. La resistencia de Powell desembocó en una guerra abierta con Trump, que llegó a llamarle “tonto” y “perdedor” y a ponerle el mote de Señor Demasiado Tarde. Pero más allá de la habitual verborrea y salidas de tono del presidente, el Departamento de Justicia abrió una investigación contra el presidente de la Fed por los sobrecoste de las obras de construcción de la sede del banco central en Washington, cifrados en unos 600 millones de dólares. La causa siempre se entendió como una forma de presión contra Powell.
hacia Powell han sido constantes por no plegarse a sus intereses
Han pasado más de ocho años desde este momento.
Donald Trump
alabando a Jerome Powell al nominarle para presidir la Reserva Federal.
Unas buenas palabras
que rápidamente se convirtieron en excepción.
Solo unos meses después, en 2018, Trump
dejó a un lado el respeto a la independencia de la fe.
Empezaron a ser frecuentes las críticas a la
subidas de tipos, llegando a pedir la dimisión de Powell
En 2021, con Trump fuera de la Casa Blanca, Joe Biden renovó a
Powell para un segundo mandato.
El demócrata destacó su independencia y su acierto durante la pandemia de
COVID.
Pero
con la vuelta de Trump a la presidencia, volvieron también las
presiones
La reserva ha bajado los tipos a un ritmo mucho más lento de lo deseado por
Trump, que ha elevado sus ataques e insultos
contra Powell y lanzó a la Fiscalía a investigar unos supuestos sobrecostes
en la reforma de la sede de la
FED. Una acusación que llevó al presidente
de la Reserva a defenderse
en un comunicado. Para Powell, esas amenazas serán el
resultado de mantener su independencia frente a las presiones
de Trump. La semana pasada, el Departamento de
Justicia anunciaba el cierre de la investigación, una
condición que varios congresistas republicanos ponían para votar a favor
del nominado por Trump como sucesor al frente
de la Reserva. El 15 de mayo finalizará el mandato de
un Jerome Powell que todavía podría seguir hasta enero
de 2028 en la Junta de Gobernadores de la FED
El fiscal del distrito de Columbia anunció el pasado viernes que retiraba los cargos y el movimiento desbloqueó el trámite para la designación de Warsh, ya que varios senadores republicanos habían condicionado su apoyo al candidato al archivo de la causa judicial contra el presidente de la Fed. Este miércoles, Warsh ha superado un primer trámite en el Comité Bancario de la Cámara Alta. No obstante, todavía debe ser ratificado por el pleno, aunque ahora tendrá el camino expedito.
Congelación de los tipos
La decisión de la Fed de mantener los tipos está en línea con la política monetaria que ha mantenido en lo que va de 2026. Como advierte el Comité en el comunicado difundido para explicar su postura, “los acontecimientos en Oriente Medio contribuyen a un alto nivel de incertidumbre sobre las perspectivas económicas”, y esa inestabilidad y sus efectos debe conjugarse con los dos principales objetivos que la tiene entidad: que EE.UU. alcance el máximo empleo y una inflación tope del 2% a largo plazo.
En el mismo texto, el FOMAC sostiene que, aunque los últimos indicadores disponibles “sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo sólido”, la tasa de creación de empleo es “baja” y la tasa de desempleo apenas ha variado en los últimos meses. Además, destaca que la inflación es elevada por el aumento del precio de la energía a consecuencia de la guerra de Irán.
“El Comité estaría dispuesto a ajustar la postura de la política monetaria si surgieran riesgos que pudieran impedir el logro de sus objetivos”, apunta el comunicado, que añade que las “evaluaciones” que pueda hacer el Comité tendrán en cuenta una amplia gama de indicadores, entre ellos, la evolución y las condiciones del mercado laboral, la presión de la inflación y las expectativas de la misma, así como la evolución financiera e internacional.
La reunión ha concluido con el mayor número de discrepancias en el seno de la misma desde 1992. Cuatro miembros del FOMC han votado en contra de la resolución general. Stephen Miran, nombrado por Trump el pasado verano, se ha opuesto a mantener los tipos intactos y ha abogado por reducirlos un cuarto de punto, como hizo en la reunión de marzo. Por su parte, Beth Hammack, Neel Kashkari y Lorie Logan, aunque han respaldado congelar el precio del dinero, según el comunicado difundido por la entidad, no han apoyado incluir el punto sobre la posibilidad de flexibilizar la política monetaria.
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