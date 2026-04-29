La Reserva Federal mantiene otra vez los tipos frente a las presiones de Trump en la última reunión de Jerome Powell

La Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido mantener los tipos de interés en una horquilla de entre el 3,75% y el 3,5%. El responsable de la entidad, Jerome Powell, ha presidido este miércoles su última reunión al frente del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el órgano de la Fed que determina la política monetaria. La entidad ha optado por congelar otra vez los tipos ante las exigencias de Donald de Trump de rebajarlos. Powell se mantiene así firme en su determinación de no ceder frente a los designios del republicano y cierra su mandato con la máxima de haber preservado la independencia del banco central.

Precisamente, Powell, en la rueda de prensa posterior a la celebración de la reunión, ha defendido la importancia de que la Reserva Federal pueda funcionar "libre" de "influencias políticas". El presidente de la Fed, que ha felicitado al que será su sucesor y candidato de Trump, Kevin Warsh, ha anunciado también que seguirá siendo miembro de la junta de gobernadores del organismo una vez abandone su actual cargo el próximo 15 de mayo.

Esta no es una decisión habitual entre los presidentes de la Reserva, que una vez concluido su mandato abandonan por completo la institución. La decisión de Powell se puede interpretar como una estrategia para sortear las embestidas de Trump y su Administración, que ha llegado a abrir una investigación judicial contra él por un presunto caso de corrupción. De hecho, el presidente de la Fed, preguntado por los periodistas, no ha descartado que el republicano impulse nuevas acciones legales contra él y ha subrayado que abandonará definitivamente la Fed cuando la causa en los tribunales "concluya de manera definitiva y transparente".

El origen de las desavenencias –Powell fue designado presidente de la Fed en el primer mandato del líder estadounidense-, está en la negativa del banquero a bajar los tipos de interés por expreso deseo del dirigente. La resistencia de Powell desembocó en una guerra abierta con Trump, que llegó a llamarle “tonto” y “perdedor” y a ponerle el mote de Señor Demasiado Tarde. Pero más allá de la habitual verborrea y salidas de tono del presidente, el Departamento de Justicia abrió una investigación contra el presidente de la Fed por los sobrecoste de las obras de construcción de la sede del banco central en Washington, cifrados en unos 600 millones de dólares. La causa siempre se entendió como una forma de presión contra Powell.

01.34 min Transcripción completa hacia Powell han sido constantes por no plegarse a sus intereses Han pasado más de ocho años desde este momento. Donald Trump alabando a Jerome Powell al nominarle para presidir la Reserva Federal. Unas buenas palabras que rápidamente se convirtieron en excepción. Solo unos meses después, en 2018, Trump dejó a un lado el respeto a la independencia de la fe. Empezaron a ser frecuentes las críticas a la subidas de tipos, llegando a pedir la dimisión de Powell En 2021, con Trump fuera de la Casa Blanca, Joe Biden renovó a Powell para un segundo mandato. El demócrata destacó su independencia y su acierto durante la pandemia de COVID. Pero con la vuelta de Trump a la presidencia, volvieron también las presiones La reserva ha bajado los tipos a un ritmo mucho más lento de lo deseado por Trump, que ha elevado sus ataques e insultos contra Powell y lanzó a la Fiscalía a investigar unos supuestos sobrecostes en la reforma de la sede de la FED. Una acusación que llevó al presidente de la Reserva a defenderse en un comunicado. Para Powell, esas amenazas serán el resultado de mantener su independencia frente a las presiones de Trump. La semana pasada, el Departamento de Justicia anunciaba el cierre de la investigación, una condición que varios congresistas republicanos ponían para votar a favor del nominado por Trump como sucesor al frente de la Reserva. El 15 de mayo finalizará el mandato de un Jerome Powell que todavía podría seguir hasta enero de 2028 en la Junta de Gobernadores de la FED Jerome Powell: un presidente de la Fed incómodo para Trump

El fiscal del distrito de Columbia anunció el pasado viernes que retiraba los cargos y el movimiento desbloqueó el trámite para la designación de Warsh, ya que varios senadores republicanos habían condicionado su apoyo al candidato al archivo de la causa judicial contra el presidente de la Fed. Este miércoles, Warsh ha superado un primer trámite en el Comité Bancario de la Cámara Alta. No obstante, todavía debe ser ratificado por el pleno, aunque ahora tendrá el camino expedito.