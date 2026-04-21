El candidato de Trump a la Reserva Federal niega ser su "títere" y anuncia políticas para frenar la inflación

Kevin Warsh, el candidato del presidente estadounidense, Donald Trump, a presidir la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, se ha comprometido este martes a proteger la independencia de la institución sobre los tipos de interés durante una tensa audiencia de confirmación en el Senado y anunció otras políticas para frenar la inflación.

Este cargo es elegido por el presidente de los Estados Unidos de entre los miembros de la Junta de Gobernadores, debe ser aprobado por el Senado y tiene un mandato de cuatro años tras su designación.

A pesar de ser propuesto por el propio mandatario, Warsh asegura su autonomía frente a la Casa Blanca: "La independencia de la política monetaria es esencial", ha afirmado Warsh en su declaración inicial ante el Comité Bancario del Senado en su audiencia de nominación: "No creo que la independencia de la política monetaria se vea amenazada cuando los funcionarios electos expresan sus opiniones sobre las tasas".

Kevin Warsh testifica durante su audiencia de nominación para ser miembro y presidente de la Junta de Gobernadores del Banco de la Reserva Federal ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado en Capitol Hill Jose Luis Magana / AP

El candidato ha criticado a la Fed por no haber cumplido su objetivo de inflación desde la pandemia: "Eso es un indicio de que erró el tiro, y todavía estamos lidiando con el legado de los errores de política monetaria cometidos en 2021 y 2022. Una vez que se permite que la inflación se arraigue en la economía, resulta más costoso y difícil reducirla". El financiero ha indicado que esto implica "un cambio de régimen en la conducción política", sin concretar más allá.

Los senadores que han interrogado a Warsh han recordado su participación durante la crisis financiera de 2007-2008, cuando él formaba parte de la Fed, como un punto clave de la audiencia, ya que, como ha señalado la senadora demócrata de Masachusets Elizabeth Warren, Warsh trabajó en la Reserva Federal "antes, durante y después del desplome".

Niega ser un "títere" del mandatario Warsh ha afirmado que "bajo ningún concepto" será el "títere" de Trump, un término que Warren ha utilizado varias veces durante la audiencia: "Me siento honrado de que el presidente me haya nominado para el cargo, y seré un actor independiente si soy confirmado como presidente de la Reserva Federal". La senadoraElizabeth Warren habla durante la audiencia de confirmación del Comité del Senado sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos para Kevin Warsh Andrew Harnik / Getty Warren, que ha sido una de las senadoras más duras en la sesión, ha puesto el foco durante el interrogatorio en el carácter independiente del presidente de la Fed: "Veamos su independencia y su valentía. Empecemos con algo sencillo, señor Warsh, ¿perdió Donald Trump las elecciones de 2020?". El candidato a presidir la Fed se ha negado a decir si Trump perdió dichas elecciones, cuando Warren le ha pedido repetidamente que confirmara los resultados, recriminándole que "La independencia requiere valentía”. Durante años, Trump ha insistido falsamente en que su derrota ante el expresidente Joe Biden en 2020 fue fraudulenta.