El presidente de la Reserva Federal de EE.UU. afronta una investigación por la renovación multimillonaria de sus sedes

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ha asegurado este domingo que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio, en el que se refirió a la renovación multimillonaria de las sedes de la Fed.

"El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal (Fed) citaciones de un gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el comité bancario del Senado el pasado junio", ha indicado Powell en un comunicado y un vídeo.

"El testimonio se refería en parte a un proyecto de varios años para renovar los edificios de oficinas históricos" de la Fed, ha agregado el responsable del banco central, que se desmarca del tono prudente al que acostumbra en sus discursos y denuncia ser víctima de "intimidación" del Gobierno.

Powell opina que tanto su testimonio como la renovación de la sede de la Fed son "pretextos", y la amenaza de cargos penales es consecuencia de que el banco central haya actuado según sus evaluaciones económicas "en lugar de seguir las preferencias del presidente" de EE.UU.