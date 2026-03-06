El envío de una fragata a Chipre y el debate sobre participar en la guerra: cuando un aliado de la UE pide ayuda

El envío por parte de España de una fragata a Chipre tras el ataque iraní a una de sus bases evidencia la escalada de tensión desatada tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. El movimiento anunciado este jueves por parte del Gobierno se enmarca en el "compromiso de defensa de la Unión Europea y su frontera oriental", según ha precisado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En este contexto, y cuando un país despliega medios militares en apoyo de un socio o aliada, surge la siguiente pregunta: ¿se está entrando en una guerra? El almirante retirado, Juan Rodríguez Garat, defiende con contundencia que en este caso España no está entrando en ninguna guerra. "Entrar en la guerra implicaría que España tome parte de los ataques a Irán", asegura en declaraciones a RTVE Noticias. "Solo hace falta ver lo que ha pasado con Ucrania, con el apoyo allí prestado. No hemos entrado en ninguna guerra", explica.

Además, explica que para participar activamente en el conflicto es necesario realizar un ataque, cosa que no se ha llevado a cabo por parte de España ni tampoco de ningún país miembro de la Unión Europea. "España no ha entrado en la guerra y no lo hará bajo ningún concepto. Y es que no estamos atacando. No te convierte en beligerante defender una isla. Del mismo modo que no nos hace beligerantes mandar a Ucrania misiles para su defensa", relata Garat.

En el caso de Chipre, además, sostiene que hay que ver la defensa de la isla como un "bien superior" y para mostrar una imagen de fortaleza de la Unión Europea. "Tenemos que estar con nuestros socios europeos. Cada país por libre no pinta nada", aclara el almirante retirado.

Por todo ello, Garat mantiene que no se está entrando en la guerra porque el ejercicio que está realizando España y varios países de la Unión Europea se basa es el refuerzo de la seguridad, en la disuasión de las amenazas y la protección de un aliado.

Otra voz destacada es la de José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá. En declaraciones a TVE, el profesor insiste en que "el hecho de que participemos en una acción defensiva no implica que lo hagamos activamente de la guerra".

La importancia del artículo 42.7 del Tratado de la UE Otra de las claves sobre el despliegue de medios militares para apoyar a un país aliado se encuentra en el Tratado de la Unión Europea, concretamente en el artículo 42.7. En este punto se establece que si un Estado miembro es víctima de una agresión armada, los demás deben prestar ayuda y asistencia “con todos los medios a su alcance”. Ahora bien, esto no implica directamente entrar en combate, como es el caso actual. Se puede dar, por ejemplo, apoyo logístico. Europa abierta Europa abierta - Belén Martínez Carbonell, la 'número dos' de diplomacia europea - 05/03/2026 Escuchar audio La cláusula figura desde 2009 en el apartado siete del artículo 42 del Tratado de la Unión Europea. En él se puede leer que los países que forman parte del club comunitario tienen la obligación de ayudarse si uno de ellos "es objeto de una agresión armada en su territorio". Este apoyo, según se indica, debería ser coherente con posibles compromisos en el marco de la OTAN. Un principio muy similar es el que figura en el artículo cinco de la Alianza Atlántica, que establece que un ataque contra un aliado se considera un ataque contra todos, aunque cada país decide qué medidas adopta para responder.