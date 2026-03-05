Guerra de Irán, última hora en directo | Washington sugiere que la ofensiva contra Irán podría durar hasta ocho semanas

0:05

Washington sugiere que la ofensiva contra Irán podría durar hasta ocho semanas

El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha subrayado este miércoles que tiene munición suficiente para completar su campaña contra Irán y ha sugerido que la guerra contra la república islámica podría durar hasta ocho semanas. "Puedes decir cuatro semanas, pero podrían ser seis, ocho o tres", ha señalado en una rueda de prensa en el Pentágono el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, quien ha asegurado que son EE.UU. e Israel los que están marcando por completo "el ritmo" de la guerra.

Hegseth ha afirmado que "en menos de una semana, las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo contarán con el control total de los cielos iraníes y un espacio aéreo sin disputa". "EE.UU. está ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad. (...) Esto nunca se concibió como una pelea justa", ha añadido el secretario de Guerra.

Además, ha indicado que, una vez controlados los cielos iraníes, EE.UU. empezará a emplear "bombas de gravedad de precisión guiadas por GPS y láser de 500, 1000 y 2000 libras, de las cuales tenemos unas reservas prácticamente ilimitadas".

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, ha dicho en la misma comparecencia que Washington tiene "suficientes municiones de precisión para la tarea en cuestión, tanto en el plano ofensivo como en el defensivo", aunque ha señalado que no revelerá volúmenes concretos por seguridad operativa.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también ha destacado que el Pentágono no encara escasez de munición. "En cuanto a municiones y arsenales, Estados Unidos tiene capacidad más que suficiente no solo para ejecutar con éxito la operación Furia Épica, sino también para ir mucho más allá. Además, tenemos arsenales en lugares que mucha gente en este mundo desconoce", ha asegurado Leavitt.

La portavoz ha querido insistir en que Washington, pese a sus versiones contradictorias a la hora de justificar el ataque, tiene cuatro objetivos primordiales al bombardear Irán; destruir su arsenal y sus capacidades para producir misiles balísticos, aniquilar su Armada, garantizar que grupos "intermediarios" de Teherán dejen de tener peso en la región y de atacar intereses estadounidenses y evitar que el país persa obtenga el arma nuclear.