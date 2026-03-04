En directo: Pablo Iglesias declara en la Audiencia Nacional como perjudicado por la filtración del móvil de su exasesora Dina Bousselham

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias declara este miércoles como testigo en el juicio contra el excomisario José Manuel Villarejo por el caso relacionado con el robo del móvil de su exasesora Dina Bousselham en 2015 y el supuesto uso de su contenido en perjuicio de Podemos. También está previsto que declare como testigo ante el tribunal la exasesora, que al igual que Iglesias ejerce la acusación particular contra el excomisario, para quien la Fiscalía pide 5 años de cárcel por un presunto delito de revelación de secretos.

Villarejo es actualmente el único acusado, después de que saliesen de la causa el exdirector y el exsubdirector de Interviú Alberto Pozas y Luis Rendueles, que recibieron el perdón de las dos acusaciones particulares de Bousselham e Iglesias extinguiéndose el proceso penal en su contra, tras un acuerdo en el que admitieron haber entregado la tarjeta a Villarejo y se disculparon. Antes de retirarse esta acusación de delito de revelación de secretos por particulares, por los que la fiscalía pedía para ellos entre 3 y 4 años de prisión.

La Audiencia Nacional juzga la pieza 10 del caso Tándem, que busca dilucidar si el excomisario Villarejo recibió una copia de una tarjeta de memoria perteneciente a Dina Bousselham que contenía "documentos internos" de Podemos, datos bancarios y archivos de carácter íntimo y personal y si la entregó a periodistas de su confianza para que para que "publicaran diversas informaciones en descrédito" de Podemos y de Pablo Iglesias, como considera el fiscal.

El juicio investiga el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de Dina Bousselham desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que parte de la información que contenía apareció publicada en medios. Un caso que gira en torno a la documentación hallada en 2017 en los registros a Villarejo, guardada en las carpetas DINA 2 y DINA 3, que almacenaban archivos de la tarjeta de memoria que había sido robada a la exasesora de Iglesias dos años antes.

El juicio sigue contra Villarejo Tras salir ambos informadores de la causa, el juicio prosigue contra José Manuel Villarejo, a quien la Fiscalía pide ahora asumir indemnizaciones de 5.000 y 1.000 euros para Bousselham e Iglesias, respectivamente. Las acusaciones particulares se han adherido al Ministerio Fiscal, que pide para 5 años de cárcel para el comisario. En cuestiones previas, el abogado de Villarejo ha pedido trasladar esta causa a un juzgado de lo penal, algo que el tribunal ha denegado. Además, el tribunal ha aceptado la declaración como testigo del anterior abogado de Podemos, José Manuel Calvente, al tiempo que ha inadmitido la petición de Villarejo de incorporar conversaciones miembros de Podemos con un fiscal, al considerarlas ajenas al procedimiento. Este juicio es el octavo al que se someta Villarejo por el caso Tándem. Por el momento, ha sido absuelto en cinco piezas y acumula dos condenas, la más abultada de 13 años, si bien ninguna de estas sentencias es firme, motivo por el que no ha ingresado en prisión para cumplir condena. La pieza 10 del caso Tándem ha llegado a juicio casi siete años después de su apertura, el 19 de marzo de 2019 y finalmente solo tiene al comisario como acusado, aunque durante la instrucción el juez instructor Manuel García Castellón pidió al Tribunal Supremo que investigase a Pablo Iglesias por hacer un uso fraudulento de la causa en su beneficio, un caso que terminó archivado.