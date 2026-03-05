Directo | Debate de las elecciones en Castilla y León en RTVE: Mañueco, Martínez y Pollán protagonizan el primer debate de estas elecciones

RTVE acoge el debate de tres de los candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, que aspira a ser reelegido como presidente, por el PSOE, Carlos Martínez Mínguez, alcalde de Soria, y por Vox, Carlos Pollán Fernández, ahora presidente de las Cortes autonómicas.

El debate, moderado por el periodista Xabier Fortes, comenzará con el "minuto de plata" en el que los candidatos se presentan y abordará cuatro grandes bloques: Medio ambiente, medio rural y despoblación, Servicios públicos, infraestructuras, y vivienda, Economía y financiación autonómica y Pactos y regeneración democrática.