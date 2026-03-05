Directo | Debate de las elecciones en Castilla y León en RTVE: Mañueco, Martínez y Pollán protagonizan el primer debate de estas elecciones
- Los candidatos debatirán sobre cuatro bloques temáticas y terminarán con el minuto de oro
RTVE acoge el debate de tres de los candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, que aspira a ser reelegido como presidente, por el PSOE, Carlos Martínez Mínguez, alcalde de Soria, y por Vox, Carlos Pollán Fernández, ahora presidente de las Cortes autonómicas.
El debate, moderado por el periodista Xabier Fortes, comenzará con el "minuto de plata" en el que los candidatos se presentan y abordará cuatro grandes bloques: Medio ambiente, medio rural y despoblación, Servicios públicos, infraestructuras, y vivienda, Economía y financiación autonómica y Pactos y regeneración democrática.
En directo, debate electoral en Castilla y León
-
20:25
Mañueco, Martínez y Pollán liberan sus agendas para prepararse para el debate a tres | Diario de campaña
Este jueves, los candidatos de los tres partidos con grupo parlamentario propio en las Cortes de Castilla y León se enfrentan en el primer debate electoral de la campaña. Los cabezas de lista del PP, Alfonso Fernández Mañueco; del PSOE, Carlos Martínez, y de Vox, Carlos Pollán, han liberado sus agendas y no han participado en ningún acto electoral para prepararse para el debate a tres que se emitirá en directo a partir de las 21:45 horas en La 1 en Castilla y León y a nivel nacional en el Canal 24 horas, Radio 5, RTVE Play y RTVE.es.
-
20:00
El debate de las elecciones en Castilla y León en RTVE: claves, hora y cómo ver | Los candidatos del PP, PSOE y Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Carlos Martínez Mínguez y Carlos Pollán Fernández confrontan este jueves sus propuestas para esta comunidad autónoma en el primer debate electoral de la campaña para las elecciones del 15 de marzo.
El debate estará moderado por el periodista Xabier Fortes y se emitirá en directo a partir de las 21:45 horas en La 1 en Castilla y León y a nivel nacional en el Canal 24 horas, Radio 5, RTVE Play y RTVE.es.
-
19:30
¡Buenas tardes! Arranca aquí el minuto a minuto del debate electoral que este jueves confrontará en RTVE las propuestas de tres de los candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León: Alfonso Fernández Mañueco, por el PP, que aspira a la reelección como presidente, Carlos Martínez, por el PSOE, el alcalde de Soria que se estrena como candidato y Carlos Pollán, por Vox, que hasta ahora ha sido presidente de las Cortes de la comunidad autónoma.