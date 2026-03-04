Los transportistas y gasolineros culpan a las petroleras de la subida inmediata de los carburantes

Más de 15 céntimos en solo tres días se ha encarecido el gasóleo profesional tras el ataque de Estados Unidos a Irán, según denuncia la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer). Lo califica de "abuso" y reclama al Gobierno un "control estricto" de los movimientos de las petroleras para evitar una escalada del precio.

La entidad ha considerado "injustificada" esta subida porque el combustible que ahora mismo se suministra en los surtidores se compró antes del estallido de la guerra. Por lo tanto, el "traslado inmediato de costes carece de base económica" y obedece, dice, a movimientos especulativos que se excusan en el conflicto de Irán.

Los gasolineros explican que hay libertad de precios para los carburantes Las gasolineras tienen que comprar producto cada dos o tres días para llenar los tanques al precio que fijen sus proveedores y son estos los que modifican las cotizaciones "incluso varias veces en el mismo día" ha explicado en la Economía en 24H , Víctor García Nebreda, secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar). Justificaba así el rápido encarecimiento de los combustibles en las estaciones de servicio. Ha aclarado que ellos aplican un margen comercial que también sube con el encarecimiento de los costes y ha insistido en que el de los carburantes es "un mercado liberalizado", en el que cada uno es libre de fijar los precios que considere. En la misma región "hay diferencias de hasta 30 céntimos por litro entre la gasolina más cara y la más barata" ha apuntado. García Nebreda ha insistido en que a las gasolineras no les interesan los precios caros y en que el sector hace tiempo que pide una apuesta por los biocombustibles que, además de sus beneficios medioambientales, abaratarían el suministro.