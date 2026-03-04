Los transportistas y gasolineros culpan a las petroleras de la subida inmediata de los carburantes
- Los transportistas denuncian el "abuso" de haber subido más de 15 céntimos el gasóleo que se compró antes de la guerra
- Los gasolineros explican que son sus proveedores los que encarecen el producto y destacan que es un mercado libre
Más de 15 céntimos en solo tres días se ha encarecido el gasóleo profesional tras el ataque de Estados Unidos a Irán, según denuncia la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer). Lo califica de "abuso" y reclama al Gobierno un "control estricto" de los movimientos de las petroleras para evitar una escalada del precio.
La entidad ha considerado "injustificada" esta subida porque el combustible que ahora mismo se suministra en los surtidores se compró antes del estallido de la guerra. Por lo tanto, el "traslado inmediato de costes carece de base económica" y obedece, dice, a movimientos especulativos que se excusan en el conflicto de Irán.
Los gasolineros explican que hay libertad de precios para los carburantes
Las gasolineras tienen que comprar producto cada dos o tres días para llenar los tanques al precio que fijen sus proveedores y son estos los que modifican las cotizaciones "incluso varias veces en el mismo día" ha explicado en la Economía en 24H , Víctor García Nebreda, secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar). Justificaba así el rápido encarecimiento de los combustibles en las estaciones de servicio. Ha aclarado que ellos aplican un margen comercial que también sube con el encarecimiento de los costes y ha insistido en que el de los carburantes es "un mercado liberalizado", en el que cada uno es libre de fijar los precios que considere. En la misma región "hay diferencias de hasta 30 céntimos por litro entre la gasolina más cara y la más barata" ha apuntado. García Nebreda ha insistido en que a las gasolineras no les interesan los precios caros y en que el sector hace tiempo que pide una apuesta por los biocombustibles que, además de sus beneficios medioambientales, abaratarían el suministro.
Exigen recuperar las bonificaciones de 2022
Con esta situación, los transportistas han solicitado que se aplique un plan de choque inspirado en las medidas que ya se aprobaron en 2022 tras la invasión de Rusia a Ucrania que dispararon los costes del petróleo y el gas. En concreto, el Gobierno articuló varios decretos-leyes que incluyeron bonificaciones directas de hasta 20 céntimos por litro de combustible y ayudas directas por vehículo para compensar los costes de explotación. Se reforzó la ley para prohibir el trabajo por debajo de costes y se incluyó una cláusula que permitía actualizar las tarifas a cobrar por los transportistas en función de la variación del precio del gasóleo.
La representación de los transportistas también ha llamado a la unión del sector para exigir al Gobierno un control estricto de los márgenes de las petroleras y la aprobación inmediata de estas bonificaciones que compensen futuras pérdidas. "No permitiremos que la especulación paralice de nuevo el sector del transporte por carretera", ha asegurado en un comunicado Fenasdimer.
Además, insisten en la necesidad de aplicar "de forma rigurosa" la cláusula de revisión de las tarifas de transporte por la variación del precio del combustible.