El precio del petróleo sube más de un 8% y las bolsas europeas caen con fuerza tras el ataque a Irán

El precio del petróleo se ha disparado más de un 9% antes de la apertura de las bolsas europeas tras el ataque lanzado este fin de semana por Estados Unidos e Israel sobre Irán y su impacto en el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo mundial. Las bolsas europeas, por su parte, han registrado caídas en la apertura de hasta el 3% en el caso del IBEX 35.

El temor al conflicto en Oriente Medio y a una interrupción del suministro de crudo ha provocado que el precio del barril de Brent —de referencia en Europa— suba un 9,32%, hasta los 79,66 dólares el barril; al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanza un 8%, hasta los 72,38 dólares.

En este contexto de incertidumbre, las bolsas europeas han iniciado la jornada con fuertes caídas. En los primeros compases de la sesión, el IBEX 35, el principal selectivo español, que el pasado viernes cerró en los 18.360 puntos, ha retrocedido este lunes un 2,89%, hasta los 17.830,5 enteros. En el resto de Europa caídas son de más del 2,5%.

Junto al precio del crudo, también está subiendo con fuerza el oro, que en torno a las 8.00 horas se revalorizaba casi un 3%. Mientras que el precio del gas natural se ha disparado casi un 24% en la sesión de este lunes y cotiza cerca de los 39 dólares por megavatio hora (MWh).