Hizbulá ataca Israel desde el Líbano y el Ejército israelí responde con bombardeos
- El grupo chiíta ha atacado Israel "en venganza por la sangre del imam Jameneí"
- Las Fuerzas de Defensa de Israel han asegurado estar contestando a estos ataques de forma "vigorosa"
- DIRECTO: sigue la última hora de los ataques de EE.UU. e Israel a Irán
El Ejército de Israel ha informado en la madrugada de este lunes que ha registrado varios misiles lanzados desde el Líbano contra zonas del norte del país, unos ataques que el grupo chiíta Hizbulá posteriormente se ha atribuido, en medio de la escalada bélica regional a raíz del ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán en la mañana del sábado.
Según la información difundida por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en su canal de Telegram, varias alertas se han activado en el norte a raíz de estos ataques poco después de la media noche, y han asegurado estar respondiendo con bombardeos sobre territorio libanés. "La Fuerza Aérea ha interceptado un proyectil que ha cruzado desde el Líbano (...) No se han reportado daños ni víctimas", ha anunciado el Ejército. Otros proyectiles han caído en zonas abiertas.
Hizbulá se atribuye los ataques
Hizbulá se ha pronunciado posteriormente para atribuirse los ataques, que se han dirigido al sur de Haifa, según un comunicado del grupo recogido por medios como Al Jazeera. Según esta información, el grupo chiíta ha atacado Israel "en venganza por la sangre del imam Jameneí". "Nuestra respuesta es de legítima defensa", ha agregado.
Las FDI han asegurado estar respondiendo a estos ataques de forma "vigorosa" con bombardeos dirigidos contra "la organización terrorista Hizbulá en todo el Líbano", a quien ha acusado de "operar bajo los auspicios del régimen terrorista iraní".
"Las FDI estaban preparadas para este escenario como parte de las operaciones de batalla dentro del marco de la operación Rugido del León", como han bautizado al ataque conjunto con Estados Unidos contra Irán del sábado.
Este cruce de fuego y de acusaciones se da en medio de la escalada bélica regional a raíz del bombardeo Israel y Estados Unidos contra Irán, que provocó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, además de varios altos cargos militares, dejando un saldo total de más de 200 víctimas mortales. Israel bombardea con asiduidad el Líbano con el objetivo de mermar el grupo chií Hizbulá, alineado con Irán.
Por su parte, Irán ha bombardeado Israel, provocando nueve muertos, y los países aliados de Estados Unidos en la región donde Washington mantiene bases militares como Arabia Saudita, Kuwait, Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, donde también han dejado tres víctimas mortales.
El "gran éxodo"
El sur del Líbano y los suburbios meridionales de Beirut han registrado en la madrugada de este lunes una oleada de desplazamientos, en medio de intensos bombardeos. La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) ha informado de un "gran éxodo" de personas tanto desde el extrarradio capitalino como desde la región meridional del país, ambas alcanzadas por una serie de fuertes ataques en medio de la noche.
Según ha podido constatar EFE, las carreteras para entrar a Beirut desde el sur permanecen colapsadas debido al gran número de vehículos en circulación.
La misma estampa tuvo lugar al inicio de la guerra abierta con Israel a finales de septiembre de 2024, cuando alrededor de 1,2 millones de personas abandonaron en cuestión de días sus hogares, principalmente en el suburbio beirutí del Dahye, el sur del Líbano y el oriental Valle de la Bekaa. Aquella huida, que se prolongó durante más de dos meses, supuso la mayor crisis de desplazados en la historia del pequeño país mediterráneo, de acuerdo con las autoridades.