Iraníes en España, tras los ataques: "Es una situación difícil pero nuestros familiares se sienten más cerca de la libertad"
- TVE habla con algunos de los cerca de 10.000 iraníes que viven en España
- Aunque han recibido la noticia con cierta alegría, también muestran cautela y preocupación por los suyos
Han vivido este último fin de semana con el corazón encogido, pensando en sus amigos y familiares en Irán. Son cerca de 10.000 los iraníes que viven en España y que han seguido de cerca los ataques de Estados Unidos e Israel a su país. Pese a que admiten que la situación es difícil, muestran cierta alegría por el golpe al régimen de los ayatolás, aunque combinada con cautela.
Un equipo del Telediario de TVE ha hablado con varios de ellos, que llevan semanas pegados al teléfono y a los medios de comunicación debido a las tensiones internacionales y que ahora, tras los ataques que comenzaron este sábado, solo esperan noticias de que los suyos estén bien.
Parsa Jafari es DJ y productor y vive en Madrid porque su música está prohibida en su país. Cuenta que, en la noche del viernes al sábado, antes de irse a dormir, tuvo un presentimiento. "Le dije: creo que esta noche van a atacar Irán". Se despertó en mitad de la noche, con un vídeo y un audio de su madre de una zona de Teherán donde hay muchas bases militares y que había sido bombardeada.
Admite quje está viviendo "una situación difícil", pero destaca que lo que más escucha de sus familiares y allegados "es que están felices, que están a un paso más cerca de la libertad".
"Algo tan trágico nos parece una alegría"
Arash, otra mujer iraní, logró hablar este sábado con su familia en Teherán, pero le ha sido imposible volver a contactar con ellos este domingo. "Han cerrado otra vez internet, el teléfono... ahora no podemos comunicarnos".
Yaldune, por su parte, es una periodista y activista iraní que vive en España. Su conclusión es que la alegría de tantos iraníes, pese a que están atacando su país, es "un símbolo": "Hemos llegado tan al final del callejón que esta noticia, que parece tan trágica, nos parece una alegría".
Una alegría, eso sí, que se mezcla con cierta cautela. "Vamos a ver hasta qué punto y porcentaje van a cumplir, porque está claro para todo el mundo que ningún país, incluso Estados Unidos, Israel o cualquier otro, va a actuar por caridad (...) Hay beneficios detrás", sentencia.
Mientras las operaciones militares siguen, los iraníes en España siguen con la vista y el corazón puestos en su país y en los suyos.