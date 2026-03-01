Iraníes en España, tras los ataques: "Es una situación difícil pero nuestros familiares se sienten más cerca de la libertad"

Han vivido este último fin de semana con el corazón encogido, pensando en sus amigos y familiares en Irán. Son cerca de 10.000 los iraníes que viven en España y que han seguido de cerca los ataques de Estados Unidos e Israel a su país. Pese a que admiten que la situación es difícil, muestran cierta alegría por el golpe al régimen de los ayatolás, aunque combinada con cautela.

Un equipo del Telediario de TVE ha hablado con varios de ellos, que llevan semanas pegados al teléfono y a los medios de comunicación debido a las tensiones internacionales y que ahora, tras los ataques que comenzaron este sábado, solo esperan noticias de que los suyos estén bien.

Parsa Jafari es DJ y productor y vive en Madrid porque su música está prohibida en su país. Cuenta que, en la noche del viernes al sábado, antes de irse a dormir, tuvo un presentimiento. "Le dije: creo que esta noche van a atacar Irán". Se despertó en mitad de la noche, con un vídeo y un audio de su madre de una zona de Teherán donde hay muchas bases militares y que había sido bombardeada.

Admite quje está viviendo "una situación difícil", pero destaca que lo que más escucha de sus familiares y allegados "es que están felices, que están a un paso más cerca de la libertad".