Ataque a Irán de EE.UU. e Israel, en directo hoy: Un muerto y siete heridos en un ataque al aeropuerto de Dubai

Israel y Estados Unidos han matado al líder supremo iraní, Alí Jameneí, en una jornada de ataques contra Irán el sábado, según ha confirmado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los aliados lanzaron unas operaciones militares a escala "masiva y continua" para garantizar que el régimen de los ayatolás "no consiga un arma nuclear", aseguró el mandatario estadounidense.

Según la Media Luna Roja, han muerto más de 200 personas en todo el país persa, con más de 700 heridos, con bombardeos en casi todas las regiones. El régimen iraní ha respondido con ataques sobre Israel y en bases estadounidenses en países de la región, como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin.

Días antes, la tensión entre Estados Unidos e Irán había entrado en una fase de máxima fricción diplomática, con advertencias consulares explícitas y un despliegue militar estadounidense en Oriente Medio similar al que precedió a la guerra de Irak.