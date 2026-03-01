Ataque a Irán de EE.UU. e Israel, en directo hoy: Un muerto y siete heridos en un ataque al aeropuerto de Dubai
- Trump ha confirmado la muerte del ayatolá Jameneí. Israel, Irán y varios países de la región han cerrado su espacio aéreo
Israel y Estados Unidos han matado al líder supremo iraní, Alí Jameneí, en una jornada de ataques contra Irán el sábado, según ha confirmado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los aliados lanzaron unas operaciones militares a escala "masiva y continua" para garantizar que el régimen de los ayatolás "no consiga un arma nuclear", aseguró el mandatario estadounidense.
Según la Media Luna Roja, han muerto más de 200 personas en todo el país persa, con más de 700 heridos, con bombardeos en casi todas las regiones. El régimen iraní ha respondido con ataques sobre Israel y en bases estadounidenses en países de la región, como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin.
Días antes, la tensión entre Estados Unidos e Irán había entrado en una fase de máxima fricción diplomática, con advertencias consulares explícitas y un despliegue militar estadounidense en Oriente Medio similar al que precedió a la guerra de Irak.
Ataque a Irán, en directo:
-
0:31
Incendio en el puerto de Dubái tras ataques con misiles iraníes
-
0:05
Buenas noches, mandamos hilo de todos los teléfonos de emergencia consular disponibles:
El ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha difundido un hilo que incluye todos los teléfonos de emergencia consular disponibles para los españoles residentes en la región. Ante la escalada de la situación, recuerdan que las Embajadas están operativas y actualizando información a través de sus canales y redes oficiales.
“¿ Oriente Medio | Información para españoles en la región— Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (@MAECgob) February 28, 2026
Ante la escalada de la situación en la región, recordamos que nuestras Embajadas están operativas y actualizando información a través de sus canales y redes oficiales.
Teléfonos de emergencia y cuentas oficiales: ¿ pic.twitter.com/713PRU4N99“
-
00:01
Buenas noches, continuamos con la última hora del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.