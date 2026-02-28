Israel ha atacado Irán en la mañana de este sábado; poco después, Donald Trump ha confirmado en su red social que Estados Unidos está realizando operaciones de combate a gran escala en Irán.

Varias explosiones se han escuchado en distintos puntos del país: desde la capital Teherán hasta algunos lugares estratégicos en el desarrollo nuclear como Isfahán. Horas antes, la tensión entre Estados Unidos e Irán había entrado en una fase de máxima fricción diplomática, con advertencias consulares explícitas y un despliegue militar estadounidense en Oriente Medio similar al que precedió a la guerra de Irak.

EE.UU., China, Reino Unido, Canadá o Francia, entre otros, habían pedido a sus ciudadanos y personal diplomático no esencial que abandonen cuanto antes la República Islámica ante el riesgo de una escalada bélica regional.