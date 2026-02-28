Israel y Estados Unidos atacan Irán, en directo última hora hoy: Trump anuncia una operación militar "masiva y continua" contra Irán para garantizar que "no consiga el arma nuclear"
- Irán está respondiendo con una serie de ataques sobre territorio israelí
- Israel, Irán y varios países de la región han cerrado su espacio aéreo
Israel ha atacado Irán en la mañana de este sábado; poco después, Donald Trump ha confirmado en su red social que Estados Unidos está realizando operaciones de combate a gran escala en Irán.
Varias explosiones se han escuchado en distintos puntos del país: desde la capital Teherán hasta algunos lugares estratégicos en el desarrollo nuclear como Isfahán. Horas antes, la tensión entre Estados Unidos e Irán había entrado en una fase de máxima fricción diplomática, con advertencias consulares explícitas y un despliegue militar estadounidense en Oriente Medio similar al que precedió a la guerra de Irak.
EE.UU., China, Reino Unido, Canadá o Francia, entre otros, habían pedido a sus ciudadanos y personal diplomático no esencial que abandonen cuanto antes la República Islámica ante el riesgo de una escalada bélica regional.
EEUU ataca Irán, en directo última hora:
9:17
El presidente de Irán se encuentra bien, informan medios estatales
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, "se encuentra en perfecto estado de salud", informan medios iraníes tras los ataques de Estados Unidos e Israel. "Pezeshkian se encuentra en perfecto estado de salud", informan varias agencias iraníes como Mehr y Tasnim. "Cabe señalar que hace unas horas partes de Teherán fueron objeto de un ataque aéreo estadounidense-sionista", añaden.
9:14
Momento en el que Israel envía una alerta a los móviles para que la población busque refugio
Este era el momento en que el corresponsal de TVE, Marc Campdelacreu, recibía la alerta israelí para que la población busque refugio
"Israel envía una alerta a los móviles para que la población busque refugio.
Este era el momento en que recibía esa alerta el corresponsal de @rtve, @mcampdelacreu
El minuto a minuto de la jornada, en https://t.co/JnC7APIetZ y en el #Canal24Horas https://t.co/oK0EhbPw6x pic.twitter.com/tCTL4snxMb“
9:13
La embajada de Estados Unidos en Bahréin ordena el refugio
La Embajada de Estados Unidos en Bahréin ha implementado una orden de refugio en el lugar para todo el personal y recomienda que todos los ciudadanos estadounidenses hagan lo mismo hasta nuevo aviso.
-
9:11
Israel confirma la respuesta militar de Irán
"Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron misiles lanzados desde Irán hacia Israel", ha confirmado el Ejército israelí.
"Los sistemas defensivos están en funcionamiento para interceptar la amenaza. En los últimos minutos, el Comando del Frente Nacional envió una directiva de precaución directamente a los teléfonos móviles en las zonas afectadas", han informado.
9:04
Medios iraníes informan de explosiones en varias ciudades del país
Los medios oficiales de Irán siguen informando de explosiones, además de en Teherán, en otras ciudades como Isfahán, Tabriz y Karaj, después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una serie de ataques contra el país persa esta mañana
-
9:01
Los últimos años han estado marcados por el programa nuclear iraní y las acusaciones de Estados Unidos de que estaban fabricando una bomba atómica
En el Canal 24 horas analizan qué podría ocurrir a partir de ahora.
“Los últimos años han estado marcados por el programa nuclear iraní y las acusaciones de Estados Unidos de que estaban fabricando una bomba atómica— RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 28, 2026
En el #Canal24Horas analizan qué podría ocurrir a partir de ahora
Un trabajo de @VictorGGuerrero https://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/RW1COgfwLl“
-
8:56
Fuentes oficiales iraníes confirman a RTVE Noticias que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, está vivo
8:52
Irán cierra su espacio aéreo tras los ataques de Israel
Irán anuncia el cierre de su espacio aéreo con motivo del ataque de Estados Unidos e Israel. "De acuerdo con el NOTAM (notificación) emitido, todo el espacio aéreo del país ha sido cerrado durante seis horas", anuncia el portavoz de la Aviación Civil de Irán, Mayid Ajavan, según informa la agencia IRNA.
El funcionario ha pedido a los ciudadanos evitar ir a los aeropuertos y esperar nuevos anuncios.
8:47
Irán está respondiendo con una serie de ataques sobre territorio israelí
8:45
Trump confirma el ataque contra Irán
El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado el ataque contra Irán con un discurso de ocho minutos publicado en Truth Social, donde ha asegurado que se trata de "una gran operación de combate" contra las principales instituciones de Irán para "proteger al pueblo estadounidense a través de la eliminación de la amenaza que representa el régimen iraní".
Trump ha asegurado que Irán "nunca podrá tener armas nucleares" y que van a aniquilar su armada y toda su industria de misiles
"President Donald J. Trump on the United States military combat operations in Iran:
8:43
Buenos días, arrancamos con la última hora del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel este sábado contra Irán.