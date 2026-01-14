La imagen de una joven fumando con la foto de Jamenei no es de Irán, pero sí símbolo de las protestas

En el contexto de las protestas en Irán una imagen se ha viralizado desde el 8 de enero: la de una joven encendiéndose un cigarrillo con una foto del ayatolá Alí Jamenei ardiendo. La instantánea procede de un vídeo que la joven grabó en una ciudad de Canadá, no en Irán, y ha sido objeto de mensajes falsos, como los que afirmaban que era antigua o que se había tomado en Irán. En VerificaRTVE te relatamos el recorrido que ha tenido esta imagen hasta convertirse en viral por el auge de las protestas contra el régimen de los ayatolás en la República Islámica.

El origen de la imagen: el perfil de X de una joven iraní en Canadá Fue el undécimo día de manifestaciones en el país, el 8 de enero, coincidiendo con un apagón de Internet en el país, cuando esta usuaria de X compartió una imagen suya en la que aparece encendiéndose un cigarrillo con la llama que quema una foto del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Lo hizo citando otra publicación de esta red social en la que aparecía la instantánea de otra mujer con los ojos vendados haciendo el mismo gesto. La fotografía de esta joven iraní fumando a cara descubierta con la imagen de Jamenei quemándose superó el millón de visualizaciones y procede de un vídeo que compartió ella misma un día después, el 9 de enero, en el que se ve la secuencia entera de dicho gesto. Hemos comprobado las similitudes de esta joven con la de otras imágenes que ha publicado de ella en este mismo perfil y son coincidentes.

Una chica iraní de 23 años refugiada en Canadá La agencia de noticias portuguesa Lusa entrevistó por chat privado de X a esta joven iraní: Melika Barahimi, de 23 años, quien reside actualmente en Canadá. La joven contó que "no esperaba hacerse viral y terminar recibiendo amenazas de muerte, como también denunció en X". Sobre la foto, señaló: "Quería compartirla con mi gente porque quiero que sepan que sigo siendo una de ellos, aunque me obligaron a emigrar después de que el régimen me condenara a años de prisión por criticar a Jamenei, pero ahora me preocupa que puedan amenazar a mi familia". La Radiotelevisión pública de Portugal (RTP) se hizo eco de dicha entrevista y destaca cómo, tras varias detenciones en Irán, la joven decidió huir a Turquía, donde, según cuenta a Lusa, consiguió una visa de estudiante para Canadá, donde reside actualmente. "Al llegar, me enteré de que me habían condenado a muchos años de prisión y solicité el estatus de refugiada", explica.

Confusión en redes: algunos mensajes ubicaban la imagen en Irán A medida que se viralizaba la imagen de la joven, en redes sociales hubo usuarios que generaron confusión sobre el lugar en el que se había registrado, sin aclarar que procede de Canadá y no de Irán. Un mensaje de X en inglés compartido más de 16.000 veces desde el 9 de enero difundió dicha grabación con el siguiente texto: "Una mujer iraní enciende su cigarrillo con una foto encendida del ayatolá. Esto es más valiente que cualquier cosa que haya hecho una feminista estadounidense en el siglo XXI. ¡Qué pasada!". El vídeo supera los 2,7 millones de visualizaciones. Otra publicación en castellano en X difundía la imagen diciendo: "Una mujer en Irán por esto puede ser colgada. Protestan prendiendo cigarros con la foto del Ayatolá Ali Jamenei". Mensajes que difunden la imagen de la joven iraní sin aclarar que es en Canadá, no en Irán VerificaRTVE Tal y como te hemos explicado, este contenido se registra en Canadá, concretamente, en este punto de la carretera regional 1 de York, en el municipio de Richmond Hill, en la provincia de Ontario, en Canadá. Se pueden observar similitudes como es el edificio que se ve detrás de la joven, perteneciente a esta biblioteca pública de Richmond Hill. La propia Melika Barahimi aclaró en su entrevista con Lusa Verifica: "Nunca dije estar en Irán. Tomé la foto para demostrar que estoy en contra de este régimen, del que hui en marzo de 2025 porque mi vida corría peligro".

No es una imagen antigua, como afirmaron algunos usuarios de X En redes sociales también se ha llegado a afirmar que las imágenes no son actuales. Un usuario de X asegura que es "una foto antigua" que "se subió por primera vez en 2022, luego en 2023, y ahora en 2026 para alimentar protestas" y adjunta una captura de pantalla de una búsqueda inversa de la imagen realizada con el motor de Google. Otro usuario también la difunde asegurando que es "de 2022 en Canadá". Mensajes de X que afirman que la imagen de la joven iraní es antigua VerificaRTVE No es una instantánea antigua, son resultados erróneos de Google Lens, tal y como explica el analista especializado en información con fuentes abiertas (OSINT) Tal Hagin desde su perfil de X. Si buscamos por palabras clave algunos de los resultados antiguos que ofrece la búsqueda inversa difundida por los usuarios, constatamos que esos enlaces o no llevan publicaciones antiguas o no muestran resultados sobre la imagen de la joven iraní en cuestión. En VerificaRTVE hemos analizado las imágenes con herramientas de detección de inteligencia artificial y realizado búsqueda inversa de la imagen y no encontramos indicios de que haya sido creada con IA ni de que sea antigua.