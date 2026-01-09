Bulos y desinformación sobre el estallido de las protestas en Irán

Las protestas iniciadas el 28 de diciembre en Irán ante la crisis económica que sufre el país han derivado en la mayor movilización antigubernamental en años. Mientras siguen sucediéndose manifestaciones y represalias que dejan ya más de 40 muertos en diferentes ciudades, en redes sociales se han difundido vídeos descontextualizados que no guardan ninguna relación con estos disturbios. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos algunos de estos contenidos.

No es un incendio actual en la casa de Jomeini, es un vídeo de 2023 El 31 diciembre se publicó en X un vídeo en el que se ve una casa en llamas y lo atribuyen a un “incendio en la casa de Jomeini en Teherán”, según leemos en el mensaje escrito en árabe. La grabación no es actual. Mensaje que difunde como actual un incendio que se grabó en 2023 VerificaRTVE El incendio es real, pero se produjo hace más de tres años. El periodista de BBC Siavash Ardalan difundió en X este vídeo el 18 de noviembre de 2022, explicando que los manifestantes incendiaron la casa natal del difunto ayatolá. Un día después, en RTVE emitimos estas mismas imágenes en el Canal 24 Horas. Aquellos incidentes se produjeron en el contexto de las protestas en Irán por el asesinato de la joven Mahsa Amini.

No es Reza Pahlevi en Egipto, es un vídeo grabado en Reino Unido en 2023 También se ha difundido como actual otro vídeo en el que el hijo del último sah de Persia, Reza Pahlevi, saluda a una multitud tras salir de un coche. “ÚLTIMA HORA El príncipe heredero exiliado de Irán, Reza Pahlavi, está siendo aclamado por multitudes en las calles de Egipto”, leemos en inglés en una publicación de X compartida más de 1.000 veces desde el 1 de enero. Es falso. Publicación que difunde un vídeo del hijo del sah de 2023 como si fuera actual VerificaRTVE Las imágenes se grabaron en Reino Unido en 2023. Hemos comprobado que el mismo vídeo se difundió en X el 27 de febrero de 2023. También encontramos una versión más larga compartida en TikTok ese mismo día. Todas ellas sitúan la grabación en Oxford (Reino Unido) y las hemos geolocalizado a la altura del número 18 de la calle St. Michael (51.7534128,-1.2594328). Según publicó la prensa local (1 y 2), el príncipe heredero Reza Pahleví visitó esta localidad británica para participar en un foro en la Oxford Union.