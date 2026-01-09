Bulos y desinformación sobre el estallido de las protestas en Irán
- ¿Qué está pasando en Irán y por qué hay protestas?
- Envíanos consultas al 659 800 555 o a verificartve@rtve.es
Las protestas iniciadas el 28 de diciembre en Irán ante la crisis económica que sufre el país han derivado en la mayor movilización antigubernamental en años. Mientras siguen sucediéndose manifestaciones y represalias que dejan ya más de 40 muertos en diferentes ciudades, en redes sociales se han difundido vídeos descontextualizados que no guardan ninguna relación con estos disturbios. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos algunos de estos contenidos.
No es un incendio actual en la casa de Jomeini, es un vídeo de 2023
El 31 diciembre se publicó en X un vídeo en el que se ve una casa en llamas y lo atribuyen a un “incendio en la casa de Jomeini en Teherán”, según leemos en el mensaje escrito en árabe. La grabación no es actual.
El incendio es real, pero se produjo hace más de tres años. El periodista de BBC Siavash Ardalan difundió en X este vídeo el 18 de noviembre de 2022, explicando que los manifestantes incendiaron la casa natal del difunto ayatolá. Un día después, en RTVE emitimos estas mismas imágenes en el Canal 24 Horas. Aquellos incidentes se produjeron en el contexto de las protestas en Irán por el asesinato de la joven Mahsa Amini.
No es Reza Pahlevi en Egipto, es un vídeo grabado en Reino Unido en 2023
También se ha difundido como actual otro vídeo en el que el hijo del último sah de Persia, Reza Pahlevi, saluda a una multitud tras salir de un coche. “ÚLTIMA HORA El príncipe heredero exiliado de Irán, Reza Pahlavi, está siendo aclamado por multitudes en las calles de Egipto”, leemos en inglés en una publicación de X compartida más de 1.000 veces desde el 1 de enero. Es falso.
Las imágenes se grabaron en Reino Unido en 2023. Hemos comprobado que el mismo vídeo se difundió en X el 27 de febrero de 2023. También encontramos una versión más larga compartida en TikTok ese mismo día. Todas ellas sitúan la grabación en Oxford (Reino Unido) y las hemos geolocalizado a la altura del número 18 de la calle St. Michael (51.7534128,-1.2594328). Según publicó la prensa local (1 y 2), el príncipe heredero Reza Pahleví visitó esta localidad británica para participar en un foro en la Oxford Union.
Este vídeo no se graba en Irán, es Venezuela en 2020
También se ha publicado un vídeo en el que se aprecia un sistema de vigilancia antiaéreo situado sobre un puente. La grabación circula junto a un mensaje difundido en X el 7 de enero que asegura que se ha activado “en Teherán y otras ciudades iraníes en medio de preocupaciones por un posible ataque de EE.UU.–Israel”. Es falso.
Estas imágenes se grabaron en Venezuela hace seis años. Mediante una búsqueda inversa hemos comprobado que el mismo vídeo, sin el texto sobreimpreso, lo compartió en Facebook el 15 de febrero de 2020 el medio venezolano El Diario. Explican que este sistema antiaéreo, llamado “radar BUK M2E”, se colocó en la base aérea de La Carlota, en Caracas. Geolocalizamos las imágenes en el Distribuidor Altamira, un puente ubicado junto a la base militar (10.4888775,-66.8487002). Según explicó la cadena británica BBC, Rusia entregó estos sistemas antiaéreos al Gobierno venezolano y el despliegue militar coincidió con el regreso al país del líder opositor Juan Guaidó.