De Alemania y Reino Unido a Italia y Suecia: bulos sobre la Navidad para extender la islamofobia en Europa

Manifestaciones pacíficas que presentan como ataques a mercadillos navideños, imágenes generadas con IA o vídeos antiguos que presentan como actuales. Estas son solo algunas de las técnicas que utilizan los desinformadores para acusar a los musulmanes de atacar las tradiciones occidentales y de poner en peligro la Navidad. En apenas unas semanas se han difundido bulos similares en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Suecia y Austria. En VerificaRTVE recorremos el continente europeo para explicarlos.

Francia: Ni es un ataque terrorista ni hay diez muertos por este atropello "Diez muertos al ser embestido un coche contra la multitud que se preparaba para un mercado navideño en Guadalupe, Francia", leemos en un mensaje de X compartido más de 16.000 veces desde el 6 de diciembre. La publicación adjunta un vídeo donde se ven vehículos de emergencia y gente en la calle de noche. "Urgente: Ataque al cristianismo, 10 muertos y al menos 19 heridos tras un ataque con un coche en un mercado navideño", dice otro perfil el mismo día en esta red social que difunde el mismo vídeo. Encontramos otra publicación de Instagram que asegura que "en Francia, un terrorista islámico atropelló a más de 20 personas en un mercado navideño". Es falso. Mensajes que difunden la falsa idea de que el vídeo muestra un ataque al cristianismo con 10 muertos VerificaRTVE Este atropello no lo ha cometido un "terrorista islámico" ni ha causado diez muertos. A través de una búsqueda inversa, hemos encontrado el mismo vídeo publicado por medios de comunicación que informan sobre un atropello en Guadalupe. El periódico francés Le Monde también publica una captura de la grabación para explicar que el conductor se encontraba "bajo los efectos del alcohol y el cannabis" y que "diecinueve personas, entre ellas siete niños, resultaron heridas". Según informan tanto medios franceses (1 y 2) como medios locales de Guadalupe el responsable es un hombre de 42 años que se encontraba bajo los efectos del alcohol y de las drogas. A fecha de publicación de este artículo, no ha trascendido en fuentes oficiales que se trate de un caso de terrorismo islámico. También es falso que haya diez muertos. El atropello causó 19 heridos pero, según los últimos informes, sus vidas no corren peligro y tan solo un niño y un adulto continúan hospitalizados; el resto, han sido dados de alta. El archipiélago de Guadalupe pertenece a Francia pero no está en territorio europeo, es un territorio de ultramar ubicado en el mar Caribe. El accidente ocurrió el viernes 5 de diciembre en la localidad de Saint-Anne.

Bélgica: No son manifestaciones contra la Navidad, son de apoyo a Palestina En Bélgica, detectamos mensajes en inglés que aseguran que "el mercado navideño en Bruselas, sede de la UE, fue invadido por islamistas" y que "las familias cristianas huyeron presas del miedo", según leemos en una publicación de X del 16 de diciembre compartida más de 11.000 veces. Incluye un vídeo de 34 segundos donde se ve gente con banderas de Palestina. "El mensaje es claro: aquí no hay navidad", leemos en otro 'post' escrito en francés que incluye una grabación de 45 segundos en la que se ve una escena similar. Es falso. Mensajes que difunden la falsa idea de que estos vídeos son manifestaciones contra la Navidad en Bruselas VerificaRTVE No son protestas contra la Navidad en Bruselas, son manifestaciones de apoyo a Palestina. Los vídeos se compartieron previamente en redes sociales: uno el 28 de noviembre y otro el 5 de diciembre. Ambas concentraciones las organiza el movimiento local Ahrar Palestine que, según su página web, se dedica a crear conciencia y luchar colectivamente contra la ocupación y el genocidio. Las imágenes se registran en la Plaza de la Bolsa de Bruselas (50.8479373,4.3507844), lugar que ha ocupado regularmente este grupo en apoyo a Palestina durante los últimos dos años, tal y como indica el verificador Facta News. Según leemos en sus mensajes de redes sociales, se concentran en el mismo lugar de Bruselas cada viernes. La cuenta de X que difunde el vídeo de 34 segundos ha compartido desinformación previamente, como te alertamos en los disturbios de Torre Pacheco.

Suecia: No son islamistas "invadiendo" un mercado navideño En X comparten otro vídeo en el que se ve una multitud en una plaza ondeando banderas sirias. "El mercado navideño de Estocolmo también ha sido invadido por los islamistas", leemos en el mensaje. Es falso. Mensaje que difunde la falsa idea de que el vídeo muestra un mercado navideño de Estocolmo invadido por islamistas VerificaRTVE El vídeo es de hace un año y muestra celebraciones por la caída de Al Asad. Encontramos en redes sociales (1 y 2) y en medios de comunicación (1 y 2) otras imágenes publicadas en diciembre de 2024 que muestran la misma escena desde otra perspectiva. Todas ellas se refieren a celebraciones que se produjeron en Estocolmo el 8 de diciembre de 2024 por la caída del régimen sirio de Bachar Al Asad. Geolocalizamos la grabación en la plaza Sergel de la ciudad de Estocolomo, frente al centro cultural Kulturhuset (59.3327693,18.0648354). Como puedes observar en la imagen inferior, existen similitudes entre el vídeo que ha circulado actualmente y la escena de 2024 que revelan la antigüedad de la grabación. Es el caso del cartel luminoso que una película que se acababa de estrenar (Den långa flykten) en diciembre del año pasado. También aparece en ambos vídeos una niña vestida con un gorro morado y un abrigo rosa. Además, en la escalera del fondo se muestran elementos coincidentes como la misma bandera horizontal desplegada. Elementos coincidentes entre el vídeo difundido recientemente y el de 2024 VerificaRTVE

Austria: No llaman a la "yihad" en el vídeo de una manifestación en Viena Un mensaje de X, compartido más de 1.000 veces desde el 1 de diciembre, difunde un vídeo en el que se ve a personas desfilando junto a una gran lona y ondeando banderas palestinas. "En Viena, manifestantes proterrorismo palestino rodearon un mercado navideño al grito de "Allahu Akbar" y llamando a la yihad". Es una invención sin pruebas. Mensaje que afirma sin pruebas que en esta manifestación “llamaron a la yihad” VerificaRTVE El vídeo corresponde a una manifestación propalestina reciente en Viena y no hay pruebas de que durante la misma "llamaran a la yihad". Localizamos imágenes difundidas por la agencia Reuters que muestran la misma escena y que pertenece a una manifestación del 29 de noviembre en junto al Mercado navideño de la capital austriaca (Wiener Christkindlmarkt). Encontramos la convocatoria para ese mismo día publicada en redes por una asociación propalestina austriaca el 25 de noviembre, donde no se hace ninguna referencia al yihadismo. Mediante una búsqueda por las palabras clave ("Viena" y "yihad") no encontramos ningún registro de que en esta manifestación se llamara a cometer actos terroristas como aseguran los mensajes de redes sociales. Hemos analizado el audio de la grabación con dos herramientas de transcripción: la del proyecto IVERES de RTVE y TurboScribd. Ninguna de estas aplicaciones concluye que el vídeo incluya los gritos que le atribuyen en redes.

Alemania: Una imagen hecha con IA de mercadillos navideños rodeado por policías Mensajes de redes sociales difundieron el 26 de octubre una imagen de un mercadillo navideño rodeado por policías y aseguraban que se trataba de Alemania. "Y esto, queridos fachers, es el puto enriquecimiento cultural", decía uno de los mensajes que difundieron la fotografía en X, compartida más de 2.000 veces. Es falso. Mensaje que difunde una imagen generada con IA como si fuera real VerificaRTVE / Getty La imagen está generada con inteligencia artificial (IA). El perfil que publicó esta imagen por primera vez reconoció que no es real: "la foto no la tomé yo, sino una IA". También lo confirman las herramientas de detección como Hive Moderation y Was It AI. Por otra parte, se difundió en redes sociales que Alemania suspende "cientos" de ellos por problemas de seguridad, pero también es falso. Herramientas de detección que muestran que esta imagen está hecha con IA. VerificaRTVE

Italia: Vídeos descontextualizados para extender la islamofobia Una publicación de X del 24 de noviembre, compartida más de 7.000 veces, afirma que "un terrorista musulmán marroquí incendió una iglesia en Villastanza, Italia, destruyendo el belén y el órgano de 600 años de antigüedad". Es engañoso. Mensaje de X que desinforma sobre el incendio de una iglesia en Italia VerificaRTVE Este incendio ocurrió hace dos años. A través de una búsqueda inversa detectamos que el vídeo se difunde desde el 16 de diciembre de 2023. Según medios italianos, no se trataba de un acto terrorista y el autor era un joven norteafricano con problemas mentales que prendió fuego al belén, huyó y poco después fue detenido. También circuló un vídeo de 48 segundos de una plaza abarrotada de gente y algunos jóvenes ondeando banderas desde una estatua. "Última hora: En Italia, islamistas trepan estatuas, ondean banderas extranjeras y ponen música a todo volumen, sólo para perturbar el mercado navideño familiar", leemos en un mensaje compartido más de 5.000 veces en X desde el 25 de noviembre. Es engañoso, este vídeo no es actual. Mensaje que difunde un vídeo de hace un año en la Plaza del Duomo como si fuera actual VerificaRTVE No son disturbios actuales en un mercadillo navideño, es la celebración de la Nochevieja en la Plaza del Duomo de Milán (45.46421051187393, 9.189265631490343). A través de una búsqueda inversa de imagen, hemos comprobado que la grabación se difunde en redes desde el 2 de enero de 2025 junto a mensajes que la sitúan en las celebraciones de la Nochevieja del año 2024. Medios italianos informaron entonces de disturbios que tuvieron lugar el 31 de diciembre de 2025 (1 y 2).