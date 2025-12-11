No es una manifestación actual por el cristianismo en Serbia, es una protesta contra el Gobierno en marzo

Circula en redes sociales un vídeo de una manifestación multitudinaria junto a mensajes que aseguran que son más de un millón de personas que han salido a las calles para declarar "tierra cristiana" en Serbia. Es un bulo. El vídeo corresponde a una protesta contra el Gobierno serbio que se produjo en marzo de 2025 tras un accidente en una estación de tren que causó 15 muertes.

Una publicación compartida en X más de 9.000 veces desde el 9 de diciembre difunde un vídeo de 17 segundos donde se ve una multitud manifestándose e iluminando la noche con luces de teléfonos móviles. "IMPRESIONANTE!! Se dice que 1,37 millones de cristianos salieron a las calles en Serbia para declararla tierra cristiana", dice el mensaje que acompaña la grabación. El texto sobreimpreso indica en inglés: "Protesta en Belgrado. 1.370.000 personas. El mundo necesita mirar".