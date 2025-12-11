No es una manifestación actual por el cristianismo en Serbia, es una protesta contra el Gobierno en marzo
Circula en redes sociales un vídeo de una manifestación multitudinaria junto a mensajes que aseguran que son más de un millón de personas que han salido a las calles para declarar "tierra cristiana" en Serbia. Es un bulo. El vídeo corresponde a una protesta contra el Gobierno serbio que se produjo en marzo de 2025 tras un accidente en una estación de tren que causó 15 muertes.
Una publicación compartida en X más de 9.000 veces desde el 9 de diciembre difunde un vídeo de 17 segundos donde se ve una multitud manifestándose e iluminando la noche con luces de teléfonos móviles. "IMPRESIONANTE!! Se dice que 1,37 millones de cristianos salieron a las calles en Serbia para declararla tierra cristiana", dice el mensaje que acompaña la grabación. El texto sobreimpreso indica en inglés: "Protesta en Belgrado. 1.370.000 personas. El mundo necesita mirar".
El vídeo es antiguo y no es una manifestación por el cristianismo
Estas imágenes se grabaron en Belgrado en marzo de 2025. Mediante una búsqueda inversa hemos detectado que circula desde hace 8 meses. Localizamos la grabación en esta publicación de Instagram del 15 de marzo de 2025. La descripción asegura que "Serbia presenció" ese día "una de sus mayores protestas en décadas, con más de 750.000 personas inundando Belgrado" por una "manifestación estudiantil, denominada ‘15 por los 15’" por "el derrumbe de la marquesina de una estación de tren en Novi Sad" que causó 15 muertos.
En RTVE Noticias te informamos el 15 de marzo de que cientos de miles de serbios salieron a las calles para protestar contra el Gobierno de Aleksandar Vucic. Los motivos de la manifestación no guardaban relación con el "cristianismo" ni con la religión, sino contra la corrupción en el país. El desencadenante de estas protestas fue un accidente en la estación de tren de Novi Sad, donde el derrumbe de un tejado causó 15 muertos. Medios internacionales publicaron imágenes de la misma manifestación en Belgrado que muestran los vídeos de redes (1 y 2)
Este vídeo ya ha sido objeto de desinformación en el pasado. Detectamos mensajes de octubre de 2025 que aseguraban que se trataba una manifestación a favor de Palestina. Sin embargo, tal y como te hemos aclarado, la grabación tampoco guarda relación con las protestas que tuvieron lugar en varias ciudades españolas y europeas pidiendo el fin de la masacre en Gaza.