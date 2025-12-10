Muere Robe Iniesta, el alma de Extremoduro, a los 63 años

Semana del horror para el rock español. Tras Jorge Ilegal, Roberto Iniesta Ojea, más conocido como Robe, el carismático fundador y alma de Extremoduro, ha muerto este miércoles 10 de diciembre a los 63 años. En 2024 fue diagnosticado de tromboembolismo pulmonar, aunque no se conocen aún la causas de su deceso.

Hablamos muy probablemente del rockero español más popular de las últimas tres décadas, un verso libérrimo, de mueca áspera, y compositor de himnos con Extremoduro que forman parte del imaginario de varias generaciones: "Jesucristo García", "So payaso", "Salir", "La vereda de la puerta de atrás", "Puta"...

01.42 min Muere Robe Iniesta a los 63 años

Su familia y su equipo han comunicado la "nota más triste" de sus vidas, despidiendo a quien consideran "el último gran filósofo, humanista y literato contemporáneo de habla hispana".

Según han detallado, en los próximos días darán a conocer el lugar concreto de Plasencia y la hora a la que tendrá lugar el homenaje para despedir al artista. La ciudad, además, ha decretado tres días de luto oficial y mantendrá las banderas a media asta. El pasado noviembre, el Pleno municipal había aprobado por unanimidad de todos lo grupos políticos el inicio del expediente para nombrar a Robe ‘hijo predilecto’ de la capital del Jerte.

Extremoduro, los más populares e influyentes Robe nació en Plasencia (Cáceres), el 16 de mayo de 1962, y desde joven mostró pasión por la música y la poesía, influencias que dieron forma a su estilo con letras intensas que combinaban rebeldía, emoción, vida cotidiana, filosofía 'transgresiva', visceralidad y ningún miedo a destrozar las buenas maneras sociales, guste a quien le guste. Y gustó y masivamente. Y como toda persona y emperador, tenía sombras y detractores. Desde anecdotario que no le deja bien por "ir pasado" a cesarismo o críticas por zafio. Desde luego, no apto para melindrosos. Y conectó como nadie en lo suyo. Robe Iniesta en un concierto en Zaragoza en 2022 EFE / Javier Belver En 1987 fundó Extremoduro, su proyecto capital, con los que publicó discos sobre todo a lo largo de los 90 que fueron esenciales en su género del rock urbano (que peyorativamente también se llamaba rock calimochero) como Deltoya, Agila, Canciones prohibidas y Yo, Minoría Absoluta. Si antes hablábamos de las letras, en la música habría inevitablemente que mentar a Iñaki 'Uoho' Anton, su compinche más memorable, y ese típico sonido de dobles guitarras a lo Thin Lizzy tan característico suyo y con el que crearon escuela. Extremoduro, el viaje del rock transgresivo a la excelencia musical ALBERTO LEÓN Porque, efectivamente, Extremoduro bajo la batuta airada de Robe y su voz rasgada fueron punta de lanza de una escena que tuvo gran ascendencia en otros grupos que también gozaron de enorme éxito. El caso más directo es el de Marea, desde Pamplona, una banda con esa querencia frontal por la poesía canalla y emotiva. O La Fuga, pero también la influencia recíproca con Platero y tú y ahora con sus jovencísimos paisanos Sanguijuelas del Guadiana, cuyas letras recuerdan a las de Iniesta. Incluso Mikel Izal, bien lejano en estilo, ha reconocido su devoción por el extremeño.

Medalla de Oro a las Bellas Artes De hecho, Robe y los suyos conquistaron esta inmensa popularidad desde la intransigencia y el radicalismo lírico, la nula concesión a lo amable, con letras hasta brutas dentro de su registro poético. Un inconformista que consiguió hacer calar al resto su visión, como hacen los grandes. Porque lo petó. Un dato que da buena cuenta del tremendo alcance de Extremoduro es que Inés Arrimadas, la que fuera líder de Ciudadanos, y es algo que quizá sorprenda, era su grupo favorito. Pero solo hace falta pasear por X para ver las declaraciones de Yolanda Díaz, Pilar Alegría, María Guardiola y hasta el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que ha posteado: "Despedimos a un poeta que nos enseñó a no rendirnos jamás". ““ El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha declarado que iban a entregarle la Medalla de Oro de las Bellas Artes: "Lamento que no hemos llegado. Pude hablar con él y me dijo que estaba bien. Aunque no se la hayamos podido entregar sí que pude comunicarle en vida que le distinguíamos con la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Fue una llamada extremadamente amable, agradeció el gesto y le llamé más que como ministro como seguidor. Lo recibió con cariño, estuvo ama bilísimo y quedamos en vernos el día del acto. No ha podido ser...". Y ha añadido: "Me quedo con muchas canciones, me encantaba de pequeño 'So payaso'. Elegir una de Robe y Extremo es muy difícil, son himnos que llevamos en el corazón", porque tuvo una "carrera muy larga, no solo Extremoduro si no también como solista". Gente despierta Gente despierta - Historia y legado musical de Extremoduro - 10/02/23 Escuchar audio

En solitario (y mirando poco atrás) Tras décadas al frente de la emblemática banda extremeña, Robe inició su carrera en solitario en 2015 explorando nuevos sonidos sin perder la intensidad lírica, con Lo que aletea en nuestras cabezas, su debut sin Extremoduro y que se puso el número uno en las listas de lo más vendido cuando salió. Con este proyecto paralelo, no un punto y aparte de su grupo entonces central, el compositor placentino nos descubrió su lado más íntimo y sutil. Y en 2019, sin dar señales de vida desde 2013, y con Robe funcionando muy bien a su bola, Extremoduro anunció su disolución porque "para trabajar de la manera en que nosotros hemos trabajado tanto tiempo, es imprescindible tener una compenetración muy muy especial. Ahora, esa compenetración tan difícil de conseguir y mantener, aunque existe, no es la misma". En total fueron 11 los álbumes de estudio publicados hasta la llegada de Para todos los públicos (2013), título con el que llamó también al largo tour que hicieron entonces. Robe Iniesta, a la izquierda, durante la presentación en 1998 del disco de Extremoduro "Canciones prohibidas" EFE / José María Pastor Finalmente, en plena pandemia, y como merecían, Extremoduro anunció una gira de despedida en 2021, con la esperada repercusión entre sus cientos de miles de acérrimos, que se sumieron en el desconcierto absoluto cuando Robe canceló de manera sorpresiva y unilateral el tour y anunció poco después una gira en solitario en aforos reducidos para presentar Mayéutica, el tercer álbum por su cuenta, sin explicar bien las causas de lo otro, que tenían que ver también con las restricciones del coronavirus para poder hacer lo que él quería . ““ La penúltima noticia de impacto sobre su figura fue hace un año, cuando Iniesta, inmerso en la gira 'Ni Santos ni Inocentes, canceló de urgencia los conciertos de despedida de la gira en donde recorría sus cuatro obras en solitario además de clásicos de Extremoduro, tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar. Como se detalló entonces, dicha afección le obligó a guardar "reposo absoluto" y, el propio comunicado, decía que "no vamos a poner en riesgo la salud de Robe por nada del mundo".