El donante danés: 197 hijos en 14 países en un mercado descontrolado

Un banco de esperma de Dinamarca vendió durante más de quince años semen de un mismo donante con el que se han engendrado al menos 197 hijos en catorce países europeos, incluida España. En noviembre de 2023, las autoridades sanitarias europeas bloquearon el uso de sus muestras de semen al confirmar que el donante es portador de una variante genética cancerígena y potencialmente mortal que han heredado varios de sus vástagos. Así lo revela una investigación de la Red de Periodismo de Investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), en la que ha participado RTVE.

El caso del 'donante 7069', alias 'Kjeld', pone de manifiesto cómo se superaron los límites legales de nacimientos del mismo progenitor en países como Bélgica y España y cómo el sistema no bloqueó el uso del esperma hasta que no se confirmó la presencia de una mutación genética cancerígena (TP53) en varios hijos. Todo ello se vio agravado por la dificultad de detectar una alteración genética en lo que se conoce en términos médicos como un "paciente mosaico", un individuo que solo posee la mutación en un pequeño porcentaje de las células de su esperma. La patología derivada de la mutación TP53 es el síndrome de Li Fraumeni, una enfermedad que predispone al desarrollo de múltiples tipos de cáncer desde edades tempranas.

La alteración genética TP53 puede provocar que la persona portadora "desarrolle diferentes tipos de cáncer a lo largo de su vida", según explica Ann-Kathrin Klym, jefa de Laboratorio del banco de esperma Berliner Samenbank. "Eso simplemente no puede curarse o apagarse", afirma, antes de advertir que las personas con esta mutación deben "evitar" las radiografías porque la exposición a los rayos x puede causarles cáncer.

Ann Kathrin Klym, jefa de Laboratorio del Berliner Samenbank DW / Red de Periodismo de Investigación de la UER

Klym sostiene que en 2008 no era posible identificar esta alteración genética, por lo que considera que el Banco Europeo de Esperma (ESB, por sus siglas en inglés) "no actuó de forma negligente bajo ninguna circunstancia". "El donante era completamente asintomático y esto es inusual porque si uno tiene esta mutación, desarrolla múltiples tipos de cáncer", añade.

Dos madres afectadas denuncian la falta de información Dorte Kellermann se enteró, en noviembre de 2023, de que su hija es descendiente de 'Kjeld'. No le informó el Banco Europeo de Esperma ni la clínica de Copenhague donde se sometió al tratamiento; se lo dijo otra madre con hijos del mismo donante danés. "Estaba muy asustada porque cuando buscas Li Fraumeni en Google lo que aparece no es muy bueno", explica. "Sin embargo, el hospital universitario aquí en Copenhague fue muy rápido y se llevó a mi hija para entrevistarla y tener información. Le hicieron análisis de sangre y tuvimos los resultados bastante rápido", añade, antes de confirmar que su hija no tiene la mutación cancerígena. Dorte Kellermann, madre danesa de un hijo descendiente del donante 7069, en una entrevista con RTBF RTBF / Red de Periodismo de Investigación de la UER A Sophie (nombre ficticio) la clínica de Bruselas le comunicó "de manera profesional y muy humana" que su hijo podría ser portador de la mutación genética. Tuvo que esperar tres meses hasta conocer el resultado de las pruebas en Francia. "Fue una verdadera pesadilla, pero el resultado fue tranquilizador: mi hijo no tenía la mutación genética", explica. "Lo que es mucho peor es que hasta mayo de 2025 no me enteré de que había más de 60 hermanastros y hermanastras. Fue cuando lo reveló la prensa", critica. Cuando los periodistas belgas le cuentan que hay más de 100 hijos del mismo donante danés, se declara "muy enfadada con Bélgica" porque "debería haber respetado el límite y debería haber informado" a los padres. La movilidad entre países en este mercado europeo de las donaciones de esperma favoreció que las muestras de este donante fuesen distribuidas a 67 clínicas de catorce países, tres de ellas en España, y se aprovechase de la inexistencia de un límite europeo o internacional que fije un máximo de hijos concebidos a partir de un mismo padre.

Al menos 99 hijos concebidos en Dinamarca y 35 en España Los datos a los que han tenido acceso los reporteros de investigación de los medios públicos europeos revelan que, en España, se han concebido con el esperma del 'donante 7069' un total de 35 hijos, de los cuales 22 no son portadores de la mutación cancerígena, tres son portadores y uno de ellos ya ha enfermado. El Ministerio de Sanidad asegura a RTVE que solo diez de los 35 hijos concebidos han nacido en territorio español y señala que las clínicas de fertilidad ya informaron en su momento a los potenciales afectados por esta situación. En este caso, España superó el límite máximo de seis hijos por donante que contempla la Ley de Reproducción Asistida vigente desde 2006. El donante 7069, alias 'Kjeld', comenzó a donar en la sede de Copenhague del Banco Europeo de Esperma (ESB, por sus siglas en inglés) cuando era un estudiante en 2005, tras superar todas las pruebas médicas. La mutación genética TP53, presente solo en un pequeño porcentaje de las células de su esperma, no fue detectada entonces. Según el ESB, "en estos casos el propio donante y sus familiares no están enfermos y una mutación de este tipo no se detecta preventivamente mediante un escaneo genético". De 2006 a 2023, los gametos de Kjeld fueron vendidos por el Banco Europeo de Esperma a 67 clínicas en 14 países. Los países tienen diferentes regulaciones nacionales que limitan el número total de hijos por un único donante, pero no hay una regulación internacional aplicable a nivel mundial para limitar el total de hijos. Usando datos obtenidos con solicitudes de información pública remitidas a las autoridades sanitarias nacionales y con entrevistas con doctores, padres y clínicas, nuestros periodistas pueden confirmar ahora que el esperma de este donante se ha utilizado para concebir al menos 197 niños. Fuente: Autoridad sanitaria de Dinamarca Las cifras más altas de hijos del 'donante 7069' se han registrado en Dinamarca, con 49 niños nacidos entre 2006 y 2013, cuando en este país europeo no existía un límite legal sino una recomendación de no superar la cifra de 25 familias por donante. A partir de ese año, Dinamarca aprueba un límite legal de 12 hijos y bloquea las donaciones de este donante danés en su país por haber superado esa cifra. A los 49 hijos nacidos en Dinamarca se suman otros 50 vástagos concebidos en clínicas de fertilidad danesas por madres que dieron a luz en otros países europeos. Desde la Autoridad Danesa de Seguridad para el Paciente, la responsable médica de Supervisión Bente Moller reconoce que las cifras de hijos concebidos en Dinamarca son "por completo inaceptablemente altas". "Es problemático que tengamos actualmente familias que no han sido informadas de que el donante ha sido bloqueado y, en particular, sobre la recomendación de que los niños deben ser evaluados en relación con (la mutación) TP53", afirma. Esta responsable sanitaria de Dinamarca recalca que "los bancos de esperma tienen la obligación de vigilar para garantizar que no excedan los límites". En Bélgica, según los datos obtenidos por esta investigación, el esperma del 'donante 7069' fue utilizado en once clínicas del país y fueron concebidos 53 hijos, a pesar de que el límite máximo está fijado, como en España, en seis por donante. La red médica europea Genturis alertó, en mayo de 2025, sobre el caso del 'donante 7069', cuando había contabilizados 67 hijos, de los cuales 23 eran portadores de la mutación genética y 10 de ellos ya habían sido diagnosticados de cáncer. Edwige Kasper, investigadora de la Universidad de Rouen en esta red europea, alerta de que "algunos" de los hijos que han heredado la mutación del donante danés "ya han muerto" por cáncer. La investigadora Edwige Kasper en la entrevista con la cadena pública danesa DR DR / Red de Periodismo de Investigación de la UER "Tenemos niños que ya han desarrollado dos tipos de cáncer y algunos de ellos ya han muerto a una edad muy temprana", ha asegurado en una entrevista a la televisión pública danesa DR. Esta especialista subraya que es "crucial" encontrar a todos los hijos del donante danés para someterlos a seguimiento médico y denuncia que todavía no se ha podido determinar "el número total" de nacidos.