María Corina Machado viaja a Oslo pero no llega a la ceremonia el Nobel de la Paz: "Estoy de camino"

La líder opositora venezolana María Corina Machado no ha asistido este miércoles a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, pero se encuentra bien y de camino a la capital noruega, según ha confirmado el Instituto Nobel.

Machado, que vive en Venezuela en la clandestinidad, "ha hecho todo lo que estaba en su mano para venir a la ceremonia de hoy [por el miércoles]. Un viaje en una situación de extremo peligro", ha comunicado el Instituto. Aunque no podrá asistir a la ceremonia de entrega, "se encuentra bien y estará con nosotros en Oslo", añade el comunicado.

Posteriormente, en un audio grabado, la política venezolana ha dicho que estaba de camino a la capital Noruega. "Estaré en Oslo, estoy de camino ahora mismo". Los rumores sobre su posible presencia en la ceremonia se han mantenido incluso cuando esta ha empezado.