María Corina Machado viaja a Oslo pero no llega a la ceremonia el Nobel de la Paz: "Estoy de camino"
- El Instituto Nobel confirma que la opositora venezolana se encuentra bien
- La hija de Machado ha recogido el premio en su lugar en la ceremonia
La líder opositora venezolana María Corina Machado no ha asistido este miércoles a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, pero se encuentra bien y de camino a la capital noruega, según ha confirmado el Instituto Nobel.
Machado, que vive en Venezuela en la clandestinidad, "ha hecho todo lo que estaba en su mano para venir a la ceremonia de hoy [por el miércoles]. Un viaje en una situación de extremo peligro", ha comunicado el Instituto. Aunque no podrá asistir a la ceremonia de entrega, "se encuentra bien y estará con nosotros en Oslo", añade el comunicado.
Posteriormente, en un audio grabado, la política venezolana ha dicho que estaba de camino a la capital Noruega. "Estaré en Oslo, estoy de camino ahora mismo". Los rumores sobre su posible presencia en la ceremonia se han mantenido incluso cuando esta ha empezado.
Asisten varios mandatarios latinoamericanos
Machado debía recoger el premio este miércoles en la ceremonia que ha comenzado a las 13:00, hora local, en el ayuntamiento de Oslo, con la presencia de los reyes Harald y Sonja de Noruega. También han asistido mandatarios latinoamericanos de derecha y extrema derecha que habían acudido a arroparla, como el presidente argentino, Javier Milei, y el ecuatoriano Daniel Noboa, además del candidato de la oposición en las pasadas elecciones venezolanas, Edmundo González.
En lugar de María Corina Machado ha recogido el premio su hija, Ana Corina Sosa Machado. "Aunque ella no ha podido estar aquí, mi madre nunca incumple una promesa y por eso, con toda la alegría de mi corazón, les digo que en unas horas podremos abrazarla en Oslo tras 16 meses", ha asegurado Sosa Machado, emocionada, y ha afirmado que "volverá muy pronto a Venezuela".
Este próximo jueves, la galardonada con el Premio Nobel de la Paz tiene otros actos previstos, como una reunión con el Parlamento noruego y con el primer ministro, Jonas Gahr Store.
La líder opositora fue reconocida, el pasado 10 de octubre, con el Premio Nobel de la Paz por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".
En 2024, Machado fue inhabilitada para encabezar la lista de la oposición a las elecciones generales. Tras la polémica por el resultado de las elecciones, cuyo recuento adoleció de irregularidades, Machado pasó a la clandestinidad para evitar ser detenida.
El premio a Machado coincide con las fuertes tensiones por el despliegue militar estadounidense frente a las costas del país caribeño, con la excusa de luchar contra el narcotráfico, pero que según el presidente venezolano, Nicolás Maduro, es una amenaza para provocar un cambio de régimen.