El Instituto Nobel cancela la rueda de prensa de María Corina Machado en medio de las incógnitas por su paradero

La rueda de prensa de la opositora venezolana María Corina Machado prevista este martes en Oslo, en la víspera de recibir el premio Nobel de la Paz, ha sido cancelada por el Instituto Nobel de Noruega en medio de las incógnitas por el paradero de la política, que vive en la clandestinidad en su país.

La convocatoria ante los medios, que había sido establecida a las 13.00 hora local (12.00 GMT), ya había sido aplazada previamente en esta misma jornada sin que se explicara el motivo, aunque sí se añadió que se comunicaría la nueva hora "con un mínimo de dos horas de antelación".

Clara Machado, hermana de Corina, había revelado previamente que la opositora estaba "intentando llegar a Oslo".

"Su deseo es estar acá y recoger el premio. Es lo que te puedo decir en este momento. No sé más nada", agregó en declaraciones a la emisora colombiana Blu Radio, y dijo no tener información de si la dirigente opositora ya había salido de Venezuela.

En la capital noruega ya están varios familiares de Machado, entre ellos su madre, Corina Parisca.

En el caso de llegar a Noruega, "no hay posibilidad" de que Machado no vuelva después a Venezuela y permanezca en el "exilio", según ha dicho su colaboradora Magalli Meda.

"Es como decirle a una madre que va a dejar de querer a sus hijos, eso no existe", ha relatado en un video grabado en Oslo y difundido por la cuenta oficial de Vente Venezuela, movimiento fundado por Machado.

Un reconocimiento a su "incansable esfuerzo" por los derechos y libertades La líder opositora fue reconocida, el pasado 10 de octubre, con el Premio Nobel de la Paz por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia". ““ Un hecho que se da en medio de las fuertes tensiones por el despliegue militar estadounidense frente a las costas del país caribeño, que oficialmente busca luchar contra el narcotráfico pero que según el presidente Nicolás Maduro es una amenaza para provocar un cambio de régimen. El Instituto Nobel había informado el sábado a la Agencia EFE de que la propia Machado le había asegurado un día antes en una conversación telefónica que viajará a la capital noruega, aunque hasta el momento su paradero es desconocido. "Estamos acá por ella, para ella y con toda la convicción de que lo va a lograr y de que va a estar acá y va a recoger el premio", ha señalado este martes Clara Machado. Sobre una posible operación internacional para que Machado pueda salir de Venezuela, su hermana ha agregado: "Nosotros no tenemos detalles de ninguna especificidad de cómo va a ser el proceso de llegar acá. Lo que sabemos es que está ocurriendo". La ultima aparición pública de Machado fue en enero de 2025. De parte del chavismo, el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, arremetió el lunes contra el galardón y lo tachó de "subasta" que se otorga "al mejor postor": "Con respecto a Oslo, no sé. Nosotros de eso no sabemos nada, no participamos en esa subasta", afirmó. Y prefirió enfocarse en la presión que ejerce Estados Unidos con su inédito despliegue militar en el Caribe y denunció que la Corte Penal Internacional no se haya pronunciado sobre los ataques de Washington contra lanchas supuestamente vinculadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Presencia en Oslo de líderes internacionales Además del círculo familiar de Machado, también viajan a Oslo representantes de la derecha latinoamericana para arropar a la dirigente opositora, como el presidente argentino, Javier Milei y el paraguayo Santiago Peña. Ya está en la ciudad el panameño, José Raúl Mulino. También se prevé la asistencia del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024 tras enfrentar a Maduro en las elecciones de julio de ese año. Inhabilitada para ejercer cualquier cargo de elección popular, Machado encabezó esa campaña electoral de González. Según el chavismo, los comicios fueron ganados por Maduro, pero la oposición se hizo con las actas de votación y denunció un "fraude electoral masivo". González fue reconocido presidente electo por varios países, con EE.UU. a la cabeza y finalmente se exilió el 8 de septiembre en España, donde el Gobierno le concedería asilo, para evitar ser detenido en su país en relación con la publicación de varias de esas actas en internet. La comunidad venezolana en España sale a la calle en apoyo de María Corina Machado días antes de que recoja el Nobel La ceremonia del miércoles llegará precedida de las movilizaciones en apoyo de Machado en diversas ciudades del mundo, como las celebradas el pasado fin de semana en distintas capitales de España, organizadas por Vente Venezuela.