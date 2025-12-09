Enlaces accesibilidad
Barcelona - Eintracht Frankfurt, en directo hoy el partido de la sexta jornada de la Champions League

El Barcelona se enfrenta a un partido clave de cara a sus aspiraciones para entrar en el 'top 8' que le evitaría jugar una ronda extra de dieciseisavos de final. Actualmente ha sumado 7 puntos de 15 posibles; cayendo contra PSG y Chelsea y dejándose un empate en casa del Club Brujas que le obligan a ser perfectos desde aquí hasta final de la fase de grupos a finales de enero si quieren tener la opción de meterse en el 'top 8'.

