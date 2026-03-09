Elecciones Castilla y León 2026: comparador de programas electorales

El próximo 15 de marzo, Castilla y León celebra elecciones adelantadas para elegir las nuevas Cortes, de las que saldrá el próximo gobierno de la Junta de Castilla y León para la próxima legislatura.

Para dar a conocer y organizar de manera sencilla y accesible las propuestas más importantes de los candidatos en estas elecciones autonómicas, RTVE.es ha preparado un comparador de programas electorales que permite conocer las medidas más destacadas de las formaciones que obtuvieron escaños en las últimas elecciones de febrero de 2022 y que optan de nuevo en esta convocatoria electoral a representación en el Parlamento autonómico.