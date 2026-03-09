Elecciones Castilla y León 2026: comparador de programas electorales

Comparador de programas electorales de Castilla y León 2026: las propuestas de los partidos
El próximo 15 de marzo, Castilla y León celebra elecciones adelantadas para elegir las nuevas Cortes, de las que saldrá el próximo gobierno de la Junta de Castilla y León para la próxima legislatura.
Para dar a conocer y organizar de manera sencilla y accesible las propuestas más importantes de los candidatos en estas elecciones autonómicas, RTVE.es ha preparado un comparador de programas electorales que permite conocer las medidas más destacadas de las formaciones que obtuvieron escaños en las últimas elecciones de febrero de 2022 y que optan de nuevo en esta convocatoria electoral a representación en el Parlamento autonómico.
¿Cómo funciona el comparador de programas electorales?
El comparador de programas electorales agrupa en 26 categorías las propuestas de los partidos seleccionados. De esta manera, se pueden consultar los programas electorales en Castilla y León del PP, PSOE, Vox, UPL, Soria ¡Ya!, Podemos-AV, Ciudadanos y Por Ávila (XAV), los partidos que obtuvieron representación parlamentaria en las últimas elecciones autonómicas en esta comunidad.
Los temas de los que se contrastan las promesas son los siguientes: empleo, impuestos, economía, vivienda, sanidad, educación, políticas sociales, ganadería y agricultura, industria, turismo, comercio, energía, medio ambiente, incendios, agua, infraestructuras, movilidad, financiación autonómica, inmigración, cultura, jóvenes, feminismo, LGTBIQ+, vida y familia, conciliación y despoblación.
Con el objetivo de garantizar la accesibilidad a una información fácilmente comprensible, se han seleccionado un máximo de cinco propuestas electorales por tema, en ocasiones agrupadas por asimilación o porque son más específicas. No obstante, todos los programas electorales completos se encuentran enlazados debajo de la batería de promesas de cada partido para facilitar al usuario la consulta íntegra de las propuestas de las diferentes candidaturas.
Para utilizar el comparador de programas electorales, primero se debe hacer clic en la categoría o categorías que se quieren consultar. Una vez decididas, se tendrá que seleccionar hasta un máximo de cuatro partidos para comparar propuestas (o un máximo de dos partidos si se consulta en un dispositivo móvil). Para añadir o quitar partidos en el comparador, basta con hacer clic de nuevo sobre su icono. Además, se ha habilitado la categoría "Todos" para que se puedan consultar a la vez todas las medidas recopiladas por RTVE.es de cada partido, ordenadas por temas.
Consulta aquí el comparador de programas electorales para las Elecciones en Castilla y León.