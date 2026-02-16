Elecciones en Castilla y León: Calendario y fechas clave en los comicios

Castilla y León toma el relevo a Aragón y ya está en plena carrera de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, a las que están llamadas casi dos millones de castellano-leoneses. El calendario hasta entonces marca fechas clave que van desde el voto por correo hasta la elección de las mesas electorales, pasando por la campaña para pedir el voto, entre otras.

Tal y como era su intención, el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha agotado la legislatura. Su Consejo de Gobierno convocó las elecciones el pasado 19 de enero, al límite para poder celebrar las elecciones el último domingo posible, dado el plazo legal máximo de 25 días tras la expiración del mandato de las Cortes autonómicas (el 13 de febrero).

La cita electoral se enmarca en la llegada de la primavera, en las semanas previas que se celebrarán a partir de Semana Santa, lo que incentiva la participación (habitualmente es mayor que en invierno).

Con la publicación del decreto electoral en el Boletín Oficial de la comunidad el pasado 20 de enero, se inició toda la maquinaria para elegir los 82 nuevos procuradores del Parlamento autonómico, uno más respecto a 2022, repartidos de la siguiente forma: quince por Valladolid, trece por León, once por Burgos, diez por Salamanca, siete por Zamora, siete también por Ávila, otros siete por Palencia, siete igualmente por Segovia (uno más por crecimiento de la población) y uno por Soria.

Petición del voto por correo y voto CERA Una vez los partidos han configurado ya sus candidaturas, los electores pueden solicitar el voto por correo desde el pasado 20 de enero y hasta el próximo 5 de marzo, diez días antes de los comicios, tal y como estipula la ley. Pueden hacerlo en cualquier oficina de Correos de España, presentando su DNI, carné de conducir o pasaporte original, o a través de la web de Correos mediante DNI electrónico o certificado digital válido. Recibirán la documentación electoral a partir del 23 de febrero y hasta el 8 de marzo. Respecto a los votantes residentes en el extranjero, ya no necesitan pedir su voto. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral remitirán por correo postal la documentación electoral a la dirección de cada elector inscrito en el CERA (Censo de Españoles Residentes en el Extranjero) desde el pasado 7 al 13 de febrero, plazo al que habrá de sumarse el tiempo que tarde en llegar la documentación. Los electores en el extranjero también podrán descargarse las papeletas desde el momento en que se produzca la proclamación definitiva de las candidaturas y hasta el 12 de marzo. Los plazos para votar serán hasta el 10 de marzo si es por correo postal, o del 7 al 12 de marzo si lo hacen en el consulado correspondiente.

Sorteo de mesas electorales e inicio de la campaña Los ayuntamientos realizarán el sorteo para designar a los miembros de las mesas electorales del 14 al 18 de febrero. La notificación a aquellos ciudadanos elegidos para ser presidentes o vocales recibirán la notificación en los tres días posteriores. Después, tendrán un plazo de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona en caso de no poder acudir a sus puestos. La siguiente fecha en el calendario es la del inicio de la campaña electoral para pedir el voto, que empezará el 27 de febrero y terminará el 13 de marzo, tras lo que llegará el sábado de reflexión y el día de la votación, el 15.