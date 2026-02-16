La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 16 de febrero con Pablo Alborán como invitado

Una de las figuras más populares de la música española, Pablo Alborán, es el invitado de hoy lunes 16 de febrero en La Revuelta. El cantante malagueño vuelve al programa, ya con su disco KM0 bajo el brazo, después de haber ofrecido una entrevista memorable con David Broncano en la primera temporada. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones y programas completos de La Revuelta.

Además, recuerda que puedes conseguir las entradas gratuitas para ir como público a la grabación del programa en el teatro Príncipe de Gran Vía rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.

Ponce prepara el día de la petanca Nació como una broma y está en proceso de hacerse realidad. Jorge Ponce está preparando "La petanca del año", un programa especial sobre el deporte de los boliches, después de que una espectadora abordase por la calle a David Broncano para pedirle que devolviera la petanca al lugar que le corresponde. No te pierdas los detalles que vamos conociendo sobre la velada.