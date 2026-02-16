La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 16 de febrero con Pablo Alborán como invitado
Una de las figuras más populares de la música española, Pablo Alborán, es el invitado de hoy lunes 16 de febrero en La Revuelta. El cantante malagueño vuelve al programa, ya con su disco KM0 bajo el brazo, después de haber ofrecido una entrevista memorable con David Broncano en la primera temporada. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones y programas completos de La Revuelta.
Ponce prepara el día de la petanca
Nació como una broma y está en proceso de hacerse realidad. Jorge Ponce está preparando “La petanca del año”, un programa especial sobre el deporte de los boliches, después de que una espectadora abordase por la calle a David Broncano para pedirle que devolviera la petanca al lugar que le corresponde. No te pierdas los detalles que vamos conociendo sobre la velada.
Pablo Alborán vuelve a La Revuelta
Cada vez que Pablo Alborán visita el programa se divierte a lo grande en sus entrevistas con David Broncano. En la primera temporada, el cantante malagueño dejó grandes titulares como su defensa de la sanidad pública, su posicionamiento contra los titulares que buscan el clickbait y la revelación del motivo por el que la industria musical no le abría las puertas en sus inicios. Y, por supuesto, dejó una actuación musical a la altura de su figura, interpretando el adelanto de su nuevo disco, KM0, que vio la luz en el mes de noviembre. ¿Qué nuevas sorpresas deparará su reaparición en La Revuelta?