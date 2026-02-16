Sánchez anuncia que el nuevo fondo soberano movilizará hasta 23.000 millones para construir 15.000 viviendas al año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el nuevo fondo soberano ‘España Crece’, que pretende seguir impulsando inversiones tras los fondos europeos, movilizará hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para "cerrar el déficit habitacional" con la construcción de 15.000 viviendas al año.

Así lo ha señalado durante su intervención en un acto en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), donde ha estado acompañado por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; y la de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, entre otros.

Este nuevo fondo recogerá el testigo de los fondos 'Next Generation EU', que finalizan el 31 de agosto este año tras su implementación en 2020 para contrarrestar los efectos de la pandemia.

