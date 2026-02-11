Madrid y Barcelona tienen los barrios con la vivienda más cara de España, que llega a los 10.000 euros por metro cuadrado

Los 20 barrios más caros para comprar una vivienda en España se concentran en Madrid, Barcelona, Santa Eulària des Riu , Donostia–San Sebastián y Eivissa. El barrio madrileño de Castellana se sitúa como la zona con el precio por metro cuadrado más elevado para adquirir una vivienda de segunda mano, con un valor medio de 11.792 euros, es decir, 4,1 veces el valor del precio medio de España (2.879 euros por metro cuadrado), según los datos de Fotocasa.

De hecho, Madrid concentra 15 de los 20 barrios más caros de España y 4 de ellos con el metro cuadrado por encima de los 11.000 euros. A continuación, se sitúan Barcelona, con dos barrios, y los municipios de Eivissa, Santa Eulària des Riu y Donostia–San Sebastián, con un barrio cada uno como localizaciones con los precios más elevados para comprar.

Precio medio de la vivienda en los distritos más caros De este modo, una vivienda tipo de 80 metros cuadrados alcanzó el pasado mes de diciembre un precio medio de 943.360 euros, frente a los 852.013 euros de 2024 (7,1% más), es decir, 91.347 euros más que hace un año, según el análisis del portal.

Los más caros no son los que más suben de precio El mapa de los barrios con precios más altos refleja una doble realidad. La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, explica que "por un lado está la fortísima concentración de la demanda en zonas prime de grandes capitales como Madrid y Barcelona, que se han consolidado como los enclaves residenciales más exclusivos del país, donde la escasez de oferta, la alta calidad del parque y la presencia de compradores con gran capacidad adquisitiva presionan los precios hasta niveles históricamente elevados. Se trata de áreas con un atractivo único, muy limitado en superficie y difícilmente replicable". Por otro lado, las mayores subidas de precios se están produciendo en barrios de provincias como Alicante, Tarragona o Murcia, lo que muestra cómo parte de la demanda está buscando alternativas más asequibles, muchas veces vinculadas a segunda residencia o vivienda vacacional". Y advierte de que crecimientos cercanos o superiores al 90% en un solo año anticipan nuevos riesgos de tensión si la oferta no acompaña.