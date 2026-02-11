Una tractorada recorre Madrid este miércoles en protesta por los recortes de la PAC y Mercosur

Agricultores y ganaderos de toda España recorren Madrid este miércoles en protesta por los recortes planteados en la futura Política Agrícola Común (PAC) y el acuerdo comercial alcanzado por la Unión Europea con los países del Mercosur, paralizado de momento por un proceso judicial. La convocatoria, de las organizaciones Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), incluye una tractorada, que llegará a la capital en cinco columnas.

Los tractores salen este miércoles desde Torrejón de la Calzada, Robregordo y Arganda del Rey, en la Comunidad de Madrid, así como desde Guadalajara y El Espinar (Segovia) y harán un recorrido a partir de las 11.30 horas desde la Plaza Colón hasta el Ministerio de Agricultura, frente a Atocha, pasando por el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado.

Participan delegaciones de diferentes puntos de España, desde Castilla y León o Extremadura a Galicia, Comunidad Valenciana o Andalucía.

Unión de Uniones ha explicado que una resolución gubernativa les prohíbe la entrada de más de 500 tractores a Madrid por motivos de seguridad, por lo que han reducido la previsión de 1.500 vehículos y han modificado ligeramente el recorrido.

Los motivos de la protesta La concentración expresa el desacuerdo con el acuerdo UE-Mercosur. Las organizaciones denuncian que el campo lleva soportando una gran presión desde hace años, con costes de producción cada vez más altos, especialmente desde el inicio de la guerra en Ucrania. Consideran que los productores no pueden competir en un mercado que describen como desequilibrado, "donde la industria y la distribución se quedan con un margen que provoca una brecha cada vez más grande entre precios en origen y destino", según la nota de prensa. Ese comunicado señala también como motivos de su protesta: la falta de relevo generacional por la reducción de la rentabilidad de las explotaciones; los recortes previstos en la próxima PAC (todavía en negociación con Bruselas), que dejan esta ayuda comunitaria "casi condenada a desaparecer"; y unos protocolos de sanidad animal desactualizados y de implementación lenta. 09.18 min "No es sólo un problema del campo: es la salud de los consumidores"