El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo envía a la justicia

El Parlamento Europeo ha votado este miércoles a favor de remitir el polémico acuerdo de libre comercio de la Unión Europea (UE) con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) al Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE), para que revise si es compatible con los tratados comunitarios, lo que supone paralizar su efectividad hasta que los jueces se pronuncien.

Esta medida podría retrasar hasta dos años la entrada en vigor el mayor pacto comercial de la historia de la UE, firmado el sábado con los miembros del bloque suramericano tras más de un cuarto de siglo de negociaciones.

En concreto, la Eurocámara ha dado luz verde, por 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, a una moción que cuestiona si el acuerdo respeta los tratados de la Unión.

Posible afectación a la autonomía regulatoria de la UE Sobre la mesa está la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto, que varios diputados temen que pueda afectar a la autonomía regulatoria de la UE, y también la base legal elegida para su aprobación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales. Según el TJUE, este tipo de opiniones tardan de media entre 18 y 24 meses en ser pronunciadas, si bien la corte "tiene el control total" sobre los procedimientos y "puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad a una solicitud de opinión en la práctica". Diferentes voces dentro del Parlamento Europeo habían avisado en la víspera de que se trataría de un voto muy ajustado y habían advertido en contra de retrasar la ratificación del acuerdo con el envío de su texto al TJUE, especialmente ante las amenazas arancelarias de Donald Trump por el envío de tropas a Groenlandia por parte de ocho países europeos. La UE y el Mercosur firman un histórico acuerdo que manda un mensaje al mundo: "Comercio justo frente a los aranceles"

Un largo proceso La firma de este acuerdo de asociación, el sábado pasado en Paraguay, puso fin a 26 años de negociaciones entre los dos bloques y permite crear una de las mayores zonas de libre comercio del planeta por población, con 720 millones de personas y un peso económico de unos 19 billones de euros. De salir finalmente adelante, esta asociación, que ha sido muy protestada por el sector agropecuario europeo, permitirá reducir o eliminar gradualmente los aranceles para el 90% de las importaciones y exportaciones. Tras la firma, se abrió el proceso para su ratificación a nivel parlamentario. La Comisión Europea decidió una estructura jurídica del acuerdo según la cual la parte referente al libre comercio podrá entrar en vigor más rápidamente al ser su ratificación más simple, si bien no sencilla. Al ser la política comercial una competencia exclusiva comunitaria, solo será necesario el consentimiento del Parlamento Europeo para que pueda concluirse el acuerdo interino. Más complicado se espera el camino para el acuerdo de asociación en su conjunto, que al contener disposiciones políticas debe pasar por los Parlamentos nacionales de los Veintisiete. El acuerdo de asociación entrará plenamente en vigor una vez que todos los Estados miembros de la UE y las partes del Mercosur hayan completado la ratificación, momento en que sustituirá al acuerdo comercial interino. Hora América Hora América - El Mercosur y la Unión Europea firman un histórico acuerdo - 19/01/2026 Escuchar audio