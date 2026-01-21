El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo envía a la justicia
- Esta medida podría retrasar hasta dos años el acuerdo, que había sido firmado el sábado entre los dos bloques
- La Eurocámara pide al Tribunal de Justicia que revise si es compatible con los tratados comunitarios
El Parlamento Europeo ha votado este miércoles a favor de remitir el polémico acuerdo de libre comercio de la Unión Europea (UE) con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) al Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE), para que revise si es compatible con los tratados comunitarios, lo que supone paralizar su efectividad hasta que los jueces se pronuncien.
Esta medida podría retrasar hasta dos años la entrada en vigor el mayor pacto comercial de la historia de la UE, firmado el sábado con los miembros del bloque suramericano tras más de un cuarto de siglo de negociaciones.
En concreto, la Eurocámara ha dado luz verde, por 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, a una moción que cuestiona si el acuerdo respeta los tratados de la Unión.
Posible afectación a la autonomía regulatoria de la UE
Sobre la mesa está la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto, que varios diputados temen que pueda afectar a la autonomía regulatoria de la UE, y también la base legal elegida para su aprobación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales.
Según el TJUE, este tipo de opiniones tardan de media entre 18 y 24 meses en ser pronunciadas, si bien la corte "tiene el control total" sobre los procedimientos y "puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad a una solicitud de opinión en la práctica".
Diferentes voces dentro del Parlamento Europeo habían avisado en la víspera de que se trataría de un voto muy ajustado y habían advertido en contra de retrasar la ratificación del acuerdo con el envío de su texto al TJUE, especialmente ante las amenazas arancelarias de Donald Trump por el envío de tropas a Groenlandia por parte de ocho países europeos.
Un largo proceso
La firma de este acuerdo de asociación, el sábado pasado en Paraguay, puso fin a 26 años de negociaciones entre los dos bloques y permite crear una de las mayores zonas de libre comercio del planeta por población, con 720 millones de personas y un peso económico de unos 19 billones de euros.
De salir finalmente adelante, esta asociación, que ha sido muy protestada por el sector agropecuario europeo, permitirá reducir o eliminar gradualmente los aranceles para el 90% de las importaciones y exportaciones.
Tras la firma, se abrió el proceso para su ratificación a nivel parlamentario. La Comisión Europea decidió una estructura jurídica del acuerdo según la cual la parte referente al libre comercio podrá entrar en vigor más rápidamente al ser su ratificación más simple, si bien no sencilla. Al ser la política comercial una competencia exclusiva comunitaria, solo será necesario el consentimiento del Parlamento Europeo para que pueda concluirse el acuerdo interino.
Más complicado se espera el camino para el acuerdo de asociación en su conjunto, que al contener disposiciones políticas debe pasar por los Parlamentos nacionales de los Veintisiete.
El acuerdo de asociación entrará plenamente en vigor una vez que todos los Estados miembros de la UE y las partes del Mercosur hayan completado la ratificación, momento en que sustituirá al acuerdo comercial interino.
La firma en Paraguay
El Gran Teatro José Asunción Flores de la capital de Paraguay, sede del Banco Central paraguayo, acogió el sábado la ceremonia de firma de
El presidente paraguayo, Santiago Peña, destacó como anfitrión del acto que la firma del acuerdo "envía una señal clara en favor del comercio internacional como factor de cooperación y de crecimiento". "Con el lenguaje común del diálogo hemos alcanzado un entendimiento que ha dejado atrás las tinieblas primigenias de los unilateralismos y las desconfianzas", señaló.
"Desde Mercosur, queremos que este acuerdo beneficie a sus principales destinatarios. A los millones de ciudadanos europeos y sudamericanos que, a partir de su implementación, verán mejoras en sus vidas", ha afirmado el presidente de paraguayo.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó ese día que el pacto manda una señal "contundente" al mundo, al elegir el "comercio justo frente a los aranceles" y "el aislamiento". Y destacó que "este acuerdo eliminará aranceles y otras barreras al comercio, abrirá la contratación pública y proporcionará un marco claro, basado en normas, para fomentar la inversión y el intercambio comercial".
La líder comunitaria también recordó que el acuerdo busca también proteger la naturaleza y el clima con la inclusión de un "sólido" capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible. "Nos comprometemos a ayudarnos mutuamente en la transición hacia la neutralidad climática. Europa obtendrá un mejor acceso a las materias primas que necesita para esa transición y la inversión europea apoyará a los países del Mercosur en la suya", indicó.
La firma de este acuerdo llegó en el contexto de protestas de granjeros descontentos en varios países de los Veintisiete.
"Este acuerdo es una apuesta decidida por la apertura, el intercambio, la cooperación frente al aislamiento, el unilateralismo y al uso del comercio como arma geopolítica", subrayó el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien defendió que con este acuerdo se envía "un mensaje claro al mundo" por la defensa del comercio libre "basado en reglas", del multilateralismo y del derecho internacional "como base de las relaciones entre países y regiones".
"Mientras unos levantan barreras y otros violan las normas de competencia leal, nosotros tendemos puentes, pactamos normas porque creemos en el comercio justo, con fuerza, generadora de prosperidad, empleo y estabilidad", aseveró.
En Asunción también estuvieron los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Bolivia (en proceso final de adhesión como miembro pleno), Rodrigo Paz. Panamá ingresó recientemente al Mercosur como Estado asociado. La única ausencia notable fue la del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.