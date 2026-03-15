Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: Javier Marcos e Higinio Rivero cierran la participación española

Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la última jornada de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026.

La cita paralímpica de invierno llega a su fin, y en este último día aún tendremos a dos españoles en liza. A Javier Marcos Arteaga en el eslalon sentado, donde se intentará desquitar de la caída del viernes en el eslalon siguiente, y a Higinio Rivero, que echará el cierre con los 20 km en esquí de fondo.

Luego, al final del día, se pondrá punto y final a los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina con la gran ceremonia de clausura en el Cortina Curling Olympic Stadium.