Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: Javier Marcos e Higinio Rivero cierran la participación española
- Juegos Paralímpicos Milano Cortina 2026 en directo, del 6 al 15 de marzo en Teledeporte y RTVE Play
Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la última jornada de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026.
La cita paralímpica de invierno llega a su fin, y en este último día aún tendremos a dos españoles en liza. A Javier Marcos Arteaga en el eslalon sentado, donde se intentará desquitar de la caída del viernes en el eslalon siguiente, y a Higinio Rivero, que echará el cierre con los 20 km en esquí de fondo.
Luego, al final del día, se pondrá punto y final a los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina con la gran ceremonia de clausura en el Cortina Curling Olympic Stadium.
Juegos Paralímpicos Invierno Milano Cortina 2026 del 15 de marzo, en directo
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9:20
Ucrania no participará este domingo en la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina, en señal de protesta por la presencia de deportistas rusos y bielorrusos en la competición, según informó el Comité Paralímpico Internacional.
Hace nueve días, el pasado 6 de marzo, Ucrania, que durante los Juegos ha denunciado "presión sistemática" de los organizadores, tampoco participó en la ceremonia de inauguración en la Arena de Verona por el mismo motivo.
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Se retrasa el inicio del eslalon, donde tenemos a Javier Marcos Arteaga, por las condiciones climatológicas. La primera manga comenzará a las 10:00 y la segunda a las 14:00.
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Bienvenidos a la narración del último día de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026, que pondrán su broche de oro con la ceremonia de clausura en el Cortina Curling Olympic Stadium, que se podrá seguir en directo en Teledeporte y RTVE Play.