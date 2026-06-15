Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 15 de junio

España se estrena en el Mundial. La selección española se medirá este lunes 15 de junio a Cabo Verde en el partido de estreno del Grupo H en la competición, a partir de las 18:00 horas (hora peninsular) en el estadio de Atlanta (EEUU). Los otros dos integrantes del Grupo H, Arabia Saudí y Uruguay, también se estrenarán a lo largo de la jornada. Su partido arrancará en la medianoche del martes 16 de junio en el estadio de Miami (EEUU).

La quinta jornada se completará con los dos partidos correspondientes al Grupo G. Así, el Bélgica – Egipto dará inicio a partir de las 21:00 horas (hora peninsular) en el estadio de Seattle (EEUU), mientras que el Irán – Nueva Zelanda empezará a las 03:00 horas (hora peninsular) del 16 de junio en el estadio de Los Ángeles (EEUU).

El debut de España podrá seguirse en RTVE, que ha preparado un ampliodespliegue para arropar a la selección. Así, a partir de las 16:00 horas arrancará el especial Camino a Nueva York que podrá seguirse tanto en La 1 como en Teledeporte y en RTVE Play para analizar cómo llega La Roja y conocer las alineaciones con la que comenzará el choque. RTVE Play estrenará en esta jornada la nueva edición de su programa futbolero más joven: Comenta que sales.Será a partir de las 17:00 horas, en Playz, el canal más joven de Play. Antes, desde las 16:00 horas, el análisis más canalla y todo el humor futbolero en el videopódcast Fútbol de calle, con tres expertos en fútbol y redes. Tras el choque, Felipe del Campo repasará los momentos más destacados de la jornada como cada día en Estudio Estadio Mundial, a partir de las 23:00 horas.

España tiene como único objetivo en este Mundial conseguir su segunda estrella, por lo que el primer rival a superar será un Cabo Verde que debutará en un Mundial. Se espera una auténtica fiesta en el país africano, cuyo gobierno ha decretado la tarde de hoy como festiva en todo el país, para que nadie se pierda el encuentro. La selección caboverdiana tiene en Roberto Pico Lopes su pilar. El central juega habitualmente en la liga irlandesa y, de hecho, llegó a jugar con la selección nacional de este país (su padre es irlandés), pero desde 2019 defiende la camiseta de los tiburones azules. En cuanto al combinado nacional, llega al choque tras haber empatado con Irak en el primero de sus encuentros amistosos y de haber derrotado a Perú por 3-1 en el segundo de los partidos de preparación. Con todo, los jugadores siguen confiando en el grupo y esperan hacer algo grande en este Mundial.

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 15 de junio y madrugada del 16 de junio Grupo H •España – Cabo Verde. 18:00 horas (hora peninsular). Estadio de Atlanta (EEUU). •Arabia Saudí – Uruguay. 00:00 horas (hora peninsular) del 16 de junio. Estadio de Miami (EEUU) Grupo G •Bélgica - Egipto. 21:00 horas (hora peninsular). Estadio de Seattle (EEUU) •RI de Irán – Nueva Zelanda. 03:00 horas (hora peninsular) del 16 de junio. Estadio de Los Ángeles (EEUU)